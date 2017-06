Een heel team om één stoplicht op Sint-Maarten te repareren

Dat meldt de overheid in een persbericht. De verkeerslichten, gelegen in de hoofdstad Philipsburg, gingen kapot door een stroomstoring - een terugkerend euvel op het eiland. Om de zoveel dagen valt de elektriciteit er uit.

In het persbericht beschrijft het ministerie van sociale woningbouw, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur (VROMI) de geschiedenis van de slepende kwestie. Een stroomstoring beschadigde de schakelkast van het stoplicht. ‘De reparatie bleek moeilijker dan verwacht.’

Experts

Eerst zocht de overheid iemand op het eiland die het probleem kon verhelpen. Dat lukte niet. Dus vlogen experts uit Aruba in, maar ook zij vonden geen ‘geschikte oplossing’. Uiteindelijk was het toch een lokaal bedrijf dat het stoplicht repareerde. ‘Na ongeveer drie maanden van toestemming krijgen en alle benodigde onderdelen naar het eiland halen, heeft het bedrijf een hele nieuwe schakelkast gebouwd, en ook verzekerd dat het systeem beschermd kan zijn van ongewenste stroomuitval die kunnen leiden tot serieuze beschadigingen aan systeemelementen.’

Op de bijgesloten foto poseren zeven mannen breed glimlachend in de berm voor het gerepareerde stoplicht, dat schuin achter hen op oranje staat. Ze grijpen elkaars vuisten vast als in een gebaar van een succesvol team. De minister staat in het midden. ‘Het systeem is een paar dagen getest in de vroege ochtenduren, en op woensdagmiddag rond vier uur zette de minister van VROMI, de eerwaardige Christophe Emmanuel, de knop aan, en traden de lichten weer in werking.’