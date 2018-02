Een handgemaakte Mini voor miljonairs

De Rolls-Royce is voor de rijkaard, de Bentley voor de bobo. Het zijn de clichés uit de wereld van de zakenglossy's. Maar wie geld heeft als water, wil niet per se een onhandige lange limousine vol gepolitoerd hout. Die wil ook weleens rijden in een kleinere wagen, net als het plebs. Veel handiger in het drukke stadsverkeer. Natuurlijk kunnen miljonairs dan een stadsjapanner kiezen vol dure goodies. Lekker anoniem. Maar er is een nieuw alternatief.

© RV

Het Britse autofabriekje David Brown brengt namelijk een compleet nieuwe en handgemaakte versie op de markt van de onvergetelijke oer-Mini, bekend van mister Bean. Op het eerste oog ziet de Mini Remastered eruit als een gerestaureerde ouwe Mini, maar schijn bedriegt. Dit is de moderne interpretatie van het klassieke design uit 1959. Het zijn vooral de achterlichten, diamantjes aldus David Brown, die verraden dat het hier echt om een moderne Mini gaat.

Net als een Rolls-Royce of Bentley wordt ook de nieuwe David Brown Mini Remastered met de hand gebouwd, in dit geval bij het circuit van Silverstone. Er zit volgens de fabrikant minstens duizend uren arbeid in één auto. Onder het motorkapje huist een 1275 cc motorblokje (78 pk). De prijzen beginnen boven de honderdduizend euro. En dan moet er nog gewinkeld worden in de accessoire-boetiek. Alle moderne digitale zaken zijn mogelijk bij de Mini Remastered, zo ook touchscreen bediening.

© RV

Het is natuurlijk een geniale zet van David Brown Automotive dat met de Speedback GT eerder al de aandacht trok, een remake van een klassieke Jaguar en Aston Martin. De snelle jonge zakenlui in The City verdienen bakken met geld, maar wat moet je ermee in de stad? Een limo kopen? Eerder probeerde Aston Martin zijn klanten te verleiden met de stadsauto Cygnet, een omgebouwde kleine Toyota IQ met het design van een koel-vriescombinatie.

Met de Mini Remastered kunnen de happy few zorgeloos hun geld verbrassen op een even praktische als stijlvolle Britse manier. En het plebs? Een oude originele Mini in concoursstaat vind je al voor tien mille.