Een handelsoorlog tussen China en de VS treft uiteindelijk iedereen

China en de VS dreigen met importheffingen op elkaars producten. van 50 miljard dollar. Een heuse handelsoorlog tussen twee economische grootmachten lijkt in de maak. Zijn er winnaars en verliezers? Vier vragen over de oplopende spanningen aan het handelsfront.

Dat hangt af van de schaal waarop die oorlog wordt uitgevoerd: hoe hoog de heffingen zijn, hoeveel producten ze treffen en hoeveel landen ze invoeren. Vooralsnog valt de schade erg mee. Veel nieuwe heffingen zijn er nog niet. Tot nu toe voerden de VS ze in op staal en aluminium uit diverse landen. China deed dat voor wijn, fruit, noten en varkensvlees uit de VS.

2. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Twee derde van het staal dat de VS verbruiken, wordt in de VS gemaakt. Een derde wordt geïmporteerd. Staal uit Canada, Mexico, Australië en de EU valt (nog) niet onder die heffingen. Staal uit Zuid-Korea, Japan en China wel. Dat staal wordt in de VS in principe 25 procent duurder. Voor Amerikaanse staalfabrikanten is dat prettig, tenminste als zij min of meer vergelijkbare staalproducten maken als de Koreanen, Japanners en Chinezen: Amerikaans staal wordt relatief goedkoper. Amerikaanse staalfabrikanten zijn dan ook enthousiast over de heffingen.

Hun afnemers niet. Bierbrouwers, graafmachinefabrikanten, automakers en bouwbedrijven moeten meer voor hun staal betalen en zullen die verhoging, vroeger of later, in hun producten doorberekenen. Dat kan hen klanten kosten. En er zijn veel meer afnemers van staal dan er staalproducenten zijn.

De verwachting is dat, landelijk gezien, het negatieve effect bij de afnemers groter is dan het voordeel voor de Amerikaanse staalfabrikanten. Dat was althans het geval toen president Bush in 2002 heffingen invoerde op buitenlands staal. Er kwamen extra banen bij in de staalindustrie, maar bij de afnemers van het staal die er producten van maken ging er veel meer werkgelegenheid verloren: het saldo bedroeg min 200.000 banen, bleek later uit onderzoek.