Een handelsakkoord met China is in zicht, meldt president Trump

Trump hoopt het akkoord met de Chinese president Xi Jinping te bezegelen in zijn golfclub Mar-a-Lago. De Amerikaanse president verkondigde zondagavond in een tweet dat hij de deadline voor de gesprekken met China voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. Eerder lag die deadline nop op vrijdag 1 maart. Als er dan geen akkoord was, zouden de Amerikaanse handelstarieven op 200 miljard dollar aan Chinese import stijgen van 10 procent naar 25 procent.

Als alles goed gaat, zullen we binnen een week of twee heel groot nieuws hebben Donald Trump, president VS

Maar na ‘productieve gesprekken’ besloot Trump die genadeklap voor de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie uit te stellen. Hij zei dat de Chinezen belangrijke concessies hebben gedaan, al zijn er nog meningsverschillen. Maar “als alles goed gaat, zullen we binnen een week of twee heel groot nieuws hebben”, zei hij zondagavond op een bal in het Witte Huis.

Druk liep op Sinds donderdag waren Chinese toponderhandelaars onder leiding van vicepremier Liu He in Washington voor een nieuwe ronde handelsgesprekken. Onder druk van de naderende deadline werden die gesprekken, die twee dagen zouden duren, in het weekeinde voortgezet. Vanuit beide kampen klonken toen al voorzichtig optimistische geluiden. Over de inhoud van de gesprekken zijn geen details bekend, maar volgens officiële bronnen boekten de twee partijen vooruitgang op het gebied van de bescherming van intellectuele eigendom en technologie, en van markttoegang. Volgens Amerikaanse media zou Peking ook beloofd hebben 10 miljoen ton extra aan Amerikaanse sojabonen te importeren en de Chinese munt niet te devalueren. Het belangrijkste pijnpunt lijkt nog te liggen in het afspreken van een afdwingingsmechanisme. Veel Amerikaanse politici vinden dat China jarenlang is weggekomen met mooie beloftes, die nooit werden nagekomen. Zij willen dat er dit keer afspraken komen over straffen als China weer in gebreke blijft, maar daar wil Peking niet van weten.

Oprechtheid In de Chinese media werd Trumps uitstel van de tariefverhoging positief ingeschat. “Dit getuigt van de oprechtheid, de volle aandacht en het besef van urgentie van zowel de Chinese als Amerikaanse zijde”, aldus staatspersbureau Xinhua. China en de VS staan steeds dichter bij een ‘win-winakkoord’, klonk het verder, al moeten er ‘nog enkele verschillen worden weggewerkt’. Onder Amerikaanse waarnemers klonk ook optimisme, al uitten zij ook de vrees dat Trump zich tevreden stelt met makkelijke resultaten, zoals extra export van Amerikaanse producten. Aan structurele problemen, zoals de geslotenheid van de Chinese markt en Chinese staatssubsidies, zou hij weinig aandacht schenken. Trumps aankondiging van een top met Xi lijkt ook niet bevorderlijk voor zijn onderhandelingspositie. Het was al langer duidelijk dat zowel de VS als China graag een einde wil aan de handelsoorlog, die weegt op hun economie. De VS kampen met tegenvallende beursresultaten, China met een groeivertraging. Analisten waarschuwen dat een handelsakkoord allerminst het einde betekent van de Amerikaans-Chinese spanningen. De ideologische verschillen tussen de twee grootste economieën blijven gigantisch, en dreigen tot meer confrontaties te leiden.

