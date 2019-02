Een haastig vertrek van de Amerikanen brengt Afghanistan in gevaar

De spectaculaire ontwikkelingen volgen elkaar de laatste tijd snel op in het vredesoverleg over Afghanistan. En de afgelopen dagen kwamen er opnieuw enkele opmerkelijke berichten en beelden bij.

Want een Talibandelegatie sprak dinsdag en woensdag op een vredesconferentie in Moskou met kopstukken van de Afghaanse oppositie, onder wie oud-president Hamid Karzai. Op de Afghaanse tv was zo waar te zien hoe oppositieleiders, inclusief Karzai, in de gang van een Moskous hotel achter een Talibanleider in gebed gingen. En de delegatieleider van de Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, verzekerde dat zijn strijders niet de intentie hebben om het hele land militair te veroveren. “Dat zou geen vrede brengen”, zei hij tegen de BBC. Ook benadrukte hij dat Afghaanse vrouwen zich geen zorgen hoeven maken over een grotere rol voor de Taliban: “Ze kunnen naar school, ze kunnen naar de universiteit, ze kunnen werken”.

De uitspraken roepen de vraag op of vrede na decennia van oorlog inderdaad in het verschiet ligt. De Amerikaanse gezant voor verzoening in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, kondigde vorige maand aan dat hij een principeakkoord heeft met de Taliban. Volgens Khalilzad hebben de strijders toegezegd dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer mag zijn voor internationale terreurgroepen als Al-Qaida en Islamitische Staat. In ruil daarvoor trekken de Verenigde Staten binnen anderhalf jaar hun troepen terug. Maar allerlei lastige zaken moeten nog worden uitgewerkt. Zo zouden de Taliban een staakt-het-vuren dienen af te kondigen en ook moeten deelnemen aan een politieke dialoog in Afghanistan over de toekomst van het land; twee zeer gevoelige kwesties. De Taliban wijzen de huidige democratische Afghaanse grondwet af als een importproduct uit het Westen. Bovendien weigeren zij tot nu toe te praten met de regering van president Ashraf Ghani, die zij zien als een marionet van de VS.

Een serieus gevaar is nu dat de Amerikaanse president Donald Trump, die niet bekend staat om zijn geduld, een vredesakkoord vooral wil gebruiken als schaamlap voor een snelle terugtrekking. De Amerikaanse interventie in Afghanistan duurt inmiddels ruim zeventien jaar en is de langste oorlog die de VS ooit hebben gevoerd. Trump wil graag een einde maken aan de interventie, die al ruim 2400 Amerikaanse doden vergde en zo’n 1000 miljard dollar heeft gekost. “Grootse naties voeren geen eindeloze oorlogen”, zei de president in zijn State of the Union. De Taliban weten dat ze Washington van alles kunnen beloven in ruil voor de terugtrekking, want de Amerikaanse troepen zullen eenmaal vertrokken niet snel terugkeren.

Sommige Afghaanse vrouwen zijn er dan ook niet gerust op. Toen de Taliban van 1996 tot 2001 de hoofdstad Kaboel en een groot deel van Afghanistan in handen hadden, was het land een gewelddadige theocratische dictatuur. Vrouwen mochten alleen in boerka en vergezeld van een mannelijk familielid over straat. Wie zich schuldig maakte aan zoiets ketters als dansen of lesgeven aan meisjes, kon rekenen op stokslagen, celstraf of zelfs executie. “We moeten ons ervan verzekeren dat de Taliban alles wat ze nu zeggen ook menen”, zegt Fawzia Koofi, een vrouwelijke Afghaanse parlementariër die er de afgelopen dagen bij was in Moskou.

Misschien nog wel het grootste gevaar is dat een vredesdeal juist zal leiden tot meer geweld, zeker als de VS zich te gehaast terugtrekken, zonder goed doortimmerd politiek compromis van de leiders in Afghanistan. Want de Amerikanen mogen er inmiddels zeventien jaar vechten, voor de Afghanen zelf is het al veertig jaar oorlog. Als de Taliban na een Amerikaanse vertrek toch opnieuw proberen de volledige macht te verwerven, pakken hun oude rivalen waarschijnlijk ook weer de wapens op. Met nog meer bloedvergieten tot gevolg. De Afghanen kunnen alleen maar hopen dat president Trump de komende tijd met deze risico’s rekening houdt.

