Een gratis zorgverzekering voor 500 miljoen Indiërs: is dat mogelijk?

Het metrostation naast AIIMS, India's grootste academische ziekenhuis in de hoofdstad New Delhi, lijkt vaak meer op een daklozenopvang. Arme patiënten uit het hele land slapen er met hun familieleden op straat. Voor een hotel hebben ze geen geld. Daarom hebben ze ook de reis naar Delhi gemaakt, soms wel duizenden kilometers van hun woonplaats. AIIMS is een van de weinige plekken in India waar arme mensen gratis zorg van goede kwaliteit kunnen krijgen.

Dit moet eind dit jaar gaan veranderen, met een groots zorgverzekeringsprogramma dat de overheid aankondigde tijdens de jaarlijkse begrotingspresentatie eerder deze maand. Onder het National Protection Health Scheme, dat al gauw de bijnaam ModiCare kreeg, wil de regering van premier Narendra Modi de armste honderd miljoen families, wat neerkomt op vijfhonderd miljoen mensen, gratis verzekeren voor zorg ter waarde van maximaal 500.000 roepies (6400 euro) per jaar.

Armoede

Dat is een aanzienlijk bedrag in India. Een open-hartoperatie, bijvoorbeeld, kost rond de 150.000 roepies (1900 euro). Zo'n operatie kan een middenklasse-gezin nu nog terug de armoede in drijven. Dit gebeurt regelmatig in India, waar mensen gemiddeld 70 procent van alle zorgkosten uit eigen zak betalen. Dat ModiCare het potentieel heeft de levens van mensen te veranderen, is dus niet overdreven. Maar is het te mooi om waar te zijn? Critici van de regering wijzen om te beginnen op de kosten. De schattingen lopen uiteen van 120 miljard roepies (1,5 miljard euro) tot 1 biljoen roepies (12,7 miljard euro) per jaar, terwijl er in de begroting van het komende boekjaar maar 20 miljard roepies (254 miljoen euro) voor opzij is gezet.

Indiase ziekenhuizen zijn altijd de meest moderne. De verwachting is dat de zorg zal verbeteren door ModiCare. © rv

Een tweede punt van kritiek is dat ModiCare bedoeld is voor behandelingen in het ziekenhuis. Maar de meeste kosten die uit eigen zak worden betaald liggen juist in de zogenoemde primaire zorg. Die bestaat in India uit een netwerk van zorgcentra, waar medicijnen worden voorgeschreven en simpele operaties worden uitgevoerd. Als dat nodig is, worden patiënten vanuit die centra doorverwezen naar specialisten in het ziekenhuis.

De kwaliteit van deze klinieken laat op veel plekken te wensen over. Volgens overheidscijfers heeft bijvoorbeeld een kwart van de 156.000 publieke zorgcentra op het platteland geen elektriciteit. Ruim vierduizend centra hebben niet eens getraind personeel.

Bovendien heeft India relatief weinig artsen: 0,7 per duizend patiënten. In China zijn dat er volgens de Wereldbank 1,9 en in Nederland 3,3. Mensen moeten daarom vaak nog te ver reizen voor de dichtstbijzijnde dokter, waardoor ze bij kwakzalvers terechtkomen.