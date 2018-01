Een golf aan ezeldiefstallen teistert Kenia

Ezels zijn niet weg te denken in Afrika. De populaire lastdieren sjokken zowel in steden als op het platteland. Nomadenvrouwen lopen tientallen kilometers met de dieren om drinkwater te halen uit rivieren. Ezels helpen boeren met het transport van hun oogsten naar markten. Maar in Kenia zijn de dieren steeds minder in het straatbeeld te zien.

Ik heb slapeloze nachten over mijn ezel. Overdag verlies ik hem geen seconde uit het oog. David Kimani

In Ongata Rongai, een plaats even buiten de hoofdstad Nairobi, heerst een permanent tekort aan water. Karren getrokken door ezels manoeuvreren tussen het verkeer en de voetgangers om water huis aan huis te bezorgen. Een van de ezels is Toto. Hij trekt energiek een kar vol gevulde jerrycans over een pad vol keien en kuilen. "Mijn ezel is meer dan een dier. Het is mijn collega. Zonder hem zijn mijn gezin en ik gedoemd", vertelt eigenaar David Kimani. Al tien jaar werkt hij als transporteur in Ongata Rongai. Dankzij zijn ezelkar kan hij voedsel op tafel brengen, schoolgeld betalen en zelfs op zondag trakteren op een frisdrankje. "Maar tegenwoordig heb ik slapeloze nachten over mijn ezel. Ik ben bang dat hij gestolen wordt. 's Nachts staat hij op een goed bewaakte binnenplaats en overdag verlies ik hem geen seconde uit het oog", vertelt Kimani terwijl hij de kop aait van de 6-jarige Toto, Swahili voor 'kind'.

De reden voor zijn zorgen is de golf ezeldiefstallen in Kenia. Naast legale handelaren hebben ook criminelen ontdekt hoeveel waarde Chinezen hechten aan ezelhuiden. In China worden de huiden gekookt. Dat levert een gelei op, ejiao, een belangrijk ingrediënt in traditionele medicijnen die zouden helpen tegen een hele reeks ziekten en zelfs ouderdomsverschijnselen. Ook wordt de gelei in cosmetica gebruikt. Een kilo ervan kost meer dan driehonderd euro. China heeft zelf onvoldoende ezels om aan de vraag te voldoen. Twintig jaar geleden waren er in het land nog z'n elf miljoen dieren, nu rond de zes miljoen. China heeft jaarlijks zo'n vier miljoen ezelhuiden nodig om aan de vraag naar ejiao te voldoen.

Langzame voortplanting De dieren planten zich echter langzaam voort en het ezelbestand in China wordt niet snel genoeg aangevuld. Daarom proberen Chinese handelaren het tekort in Afrika aan te vullen. Dat heeft effect op de prijs van ezels in Kenia en andere Afrikaanse landen. Kostte een paar jaar geleden een jong dier zo'n veertig euro, nu is dat zeker het dubbele. Een volwassen ezel is nog duurder. "Vroeger liet ik Toto na het werk ergens in zijn eentje grazen. Maar sinds hij zo waardevol is geworden, gaat hij direct naar zijn stal, en in plaats van gratis gras moet ik nu voer kopen om hem sterk en gezond te houden", klaagt Kimani. Aanvankelijk werden gestolen ezels levend aangeleverd aan een van de drie speciale slachthuizen in Kenia. Het koken van de huiden levert ejiao op, een ingrediënt voor geneesmiddelen Maar dieven hebben ontdekt dat het makkelijker is om de dieren ergens te villen en de huiden aan de slachthuizen af te leveren. De karkassen laten ze verrotten, want ezelvlees wordt slechts sporadisch en door een enkele bevolkingsgroep gegeten. "Ik ken zeker een tiental collega's die hier in Ongata Rongai hun ezel zijn kwijtgeraakt. Ze moeten dan een nieuwe kopen en die is vaak veel duurder dan de oude", vertelt Kimani. Hij vindt het de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt. Zeven Afrikaanse landen: Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tanzania en Oeganda hebben vorig jaar exportverboden voor ezels afgekondigd. Kenia heeft juist in 2016 drie slachthuizen, eigendom van Chinezen, vergunningen gegeven. "Het probleem is dat de regering veel zaken doet met Chinezen en ook grote leningen kreeg van China. De regering zal de Chinezen niet voor het hoofd willen stoten, vrees ik."