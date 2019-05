Een gevoelige tik voor Huawei: Google beperkt toegang tot zijn apps

Het is een gevoelige tik voor het Chinese Huawei dat het geen gebruik meer kan maken van software en technische diensten van Google. Volgens de Amerikaanse overheid is het bedrijf een bedreiging voor de staatsveiligheid. Google heeft bekendgemaakt dat het nieuwe Amerikaanse regelgeving gaat naleven die het veel moeilijker maakt om zaken te doen met Huawei.

De tweede smartphonemaker ter wereld zei tot dusver dat de Amerikaanse beschuldigingen weinig invloed hadden op de verkoopcijfers buiten de Verenigde Staten. Maar de schade kan nu gaan oplopen. Want al komen de meeste smartphones uit Azië, om te kunnen functioneren hebben ze software nodig uit de Verenigde Staten. Op een Huawei-toestel draait Android, het besturingssysteem dat door Google is ontwikkeld.

Smartphone zonder Chrome De kans is groot dat Huawei op nieuwe toestellen alleen de gratis basisversie van dit besturingssysteem mag gebruiken en niet meer kan beschikken over geavanceerde varianten. Ook raken typische Google-apps zoals Gmail, de Chrome-browser, Maps of YouTube waarschijnlijk buiten het bereik van de Chinese producent. Google laat weten dat de app-store Google Play en beveiligingsdienst Google Play Protect blijven functioneren op Huawei-apparaten die al in handen zijn van consumenten. Huawei zegt dat gebruikers niet bang hoeven te zijn dat hun smartphone plotseling niet meer werkt of dat er geen updates meer komen. Of die updates zonder vertraging blijven komen, moet echter blijken. Donderdag zette president Trump Huawei op een zwarte handelslijst Voor nieuwe toesteltypen hebben de Chinezen een probleem. Volgens analisten van de Citi-bank kan een software-verbod Huawei’s smartphone-handel verlammen. Als geavanceerde Android-toepassingen niet meer mogelijk zijn, en die veelgebruikte apps van Google ontbreken, kan de aantrekkingskracht van een Huawei-toestel snel verdwijnen. De Chinese telefoonreus verkocht vorig jaar 208 miljoen telefoons, waarvan de helft buiten China. Ook in Nederland doet Huawei het goed. Samsung verkoopt wereldwijd de meeste smartphones, maar Huawei heeft Apple al ingehaald. Vorig jaar had het een omzet van 107 miljard dollar. Huawei is de grootste producent van telecomapparatuur.

Zwarte lijst De Verenigde Staten verwijten Huawei spionage in samenwerking met de Chinese overheid, al is daarvoor geen bewijs naar buiten gebracht. President Donald Trump wil daarom niet dat Huawei in de VS of in bevriende landen het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Donderdag zette Trump Huawei op een zwarte handelslijst. Amerikaanse bedrijven kunnen hun technologische producten en diensten alleen nog aan het concern verkopen met speciale toestemming. Het zal niet makkelijk zijn om die vergunning te verkrijgen. Volgens Huawei kost dit de VS 11 miljard dollar aan export. Als gevolg van dezelfde maatregel staken de Amerikaanse chipbedrijven Qualcomm, Broadcom en Intel hun leveringen aan Huawei, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Een alternatief voor Android Huawei maakt voor laptops en tablets ook gebruik van het Windows-besturingssysteem van het Amerikaanse Microsoft. Dit bedrijf heeft nog niet gereageerd op de maatregel tegen Huawei. Eerder dit jaar zei Huawei een eigen besturingssysteem te willen ontwikkelen, om zo voorbereid te zijn op Amerikaanse stappen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Dat is ons Plan B”, zei directeur van de consumentendivisie Richard Yu in maart in de Duitse krant Die Welt. “Maar natuurlijk werken we liever met de ecosystemen van Google en Microsoft.” Alibaba, de e-commerce-reus uit China, heeft een eigen besturingssysteem ontwikkeld gebaseerd op Android, AliOS. Dit wordt gebruikt op mobieltjes en smart TV’s. Ook heeft Samsung een eigen besturingssysteem gemaakt, Tizen, in de hoop in de toekomst minder afhankelijk te worden van Android.

