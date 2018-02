Een geur als een kom met comfort

Een bijzondere en licht intimiderende ervaring blijft de ontmoeting met de mensen die bijna dagelijks een kroniek als het Klein Verslag tot zich nemen, de tot dan toe naamloze en onzichtbare lezer, een opwekkende ervaring die ik aantal keren op mocht doen.

"U doet me denken aan mijn hoogleraar diergeneeskunde."

"Ik dacht dat uw naam een pseudoniem was van een vrouw."

"Ik had u jonger ingeschat."

Heerlijk, straks zie ik u weer, maar wat te dragen? Dat wil ik u als manvrouw verraden.

Toen ik de geur voor het eerst in mijn neus kreeg was ik meteen verliefd, hij was een tikje bedwelmend, misschien zwaar, maar niet te zoet, eerder kruidig en houtachtig. Maar voor een werkelijk oordeel moest ik bij de meesters zelf zijn; die waren zo aardig om getweeën - Van Noten en Malle - voor een camera te gaan zitten en twintig minuten over hun parfum te spreken.

Met zijn 'Dries van Noten' heeft hij samen met de Parijse parfumeur Bruno Jovanovic een portret in geur willen maken van de door hem bewonderde couturier en Dries van Noten bewonderde hem er even hard om terug.

Uiting van menselijke beschaving

U zult nu misschien denken: er is in de wereld wel wat anders aan de hand, maar ho, op dit niveau is een geurontwerp een relevante, blijmakende uiting van menselijke beschaving. Er is voor het goede toch al te weinig aandacht.

Dus ik zie, in zwart-wit, twee elegante, verzorgde heren in donkere kleding, die op een sobere tafel zitten. Het parfum, zegt Frédéric, kan alleen maar Dries verbeelden en zijn mode. De geur is ongewoon, zegt Dries, maar niet om ongewoon te zijn. Hij is niet storend, eerder intrigerend.

De geur, zegt Frédéric, is als een kom met comfort (hij kan ook troost bedoelen), gebouwd om duurzaam sandelhout uit Mysore (in India) en vanille. "Ze worden verbonden met gelatine-achtige sulfurol, waarna we er diepte aan toevoegden met patchouli, heel sensueel, afgerond met muskus, jasmijn uit Egypte en balsemolie uit Peru. Daarna voegden we er kleur aan toe, een beetje zoals Dries kleuren gebruikt die net niet bij elkaar lijken te passen. We deden dat met saffraan, kruidnagelen en nootmuskaat, en met veel citroen en bergamot uit Calabrië."

Mensen die deze geur dragen, zegt Dries, zijn mensen die iets te zeggen hebben. U moet vandaag op het feest uw neus maar eens ophalen.

