Een gelukkiger leven? Neem een tuinman of schoonmaker!

Wil je gelukkig worden? Koop dan tijd! Huur iemand in om de rotklussen te doen, en je voelt de stress wegzakken. Eenvoudig recept, maar het wordt zelden gebruikt. Voor het outsourcen van klussen hebben we nauwelijks geld over. Zelfs miljonairs niet.

Gevraagd of ze geld besteden aan het uitbesteden van rotklussen zegt bijna de helft van de Nederlandse miljonairs nee. De onderzoekers die dit antwoord kregen, geloofden hun oren niet, en herformuleerden de vraag: Besteedt u geld om dingen te laten doen en zelf tijd te besparen?

Opnieuw zei bijna de helft nee. Bij de derde poging kregen proefpersonen zogenaamd een financiële meevaller van enkele tientjes, en de vraag waaraan ze die zouden besteden. Slechts 2 procent zou er tijd mee kopen.

Miljonairs De Nederlandse miljonairs waren een kleine groep in een veel groter onderzoek van Noord-Amerikaanse onderzoekers en Nederlandse onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit, gepubliceerd in het Amerikaanse vakblad PNAS. Ze ondervroegen flinke populaties in Nederland, Denemarken, de Verenigde Staten en Canada, en vonden overal hetzelfde effect: mensen die geld besteden om werk uit te besteden, worden daar gelukkiger van. In de westerse wereld hebben mensen de afgelopen decennia door de bank genomen hun inkomen zien stijgen. Met die groeiende welvaart zijn ze ook meer tijd-stress gaan voelen. Of ze dat ook werkelijk doen verschilt wel: de gemiddelde Nederlandse miljonair besteedt er evenveel aan als de modale Amerikaan. In de westerse wereld hebben mensen de afgelopen decennia door de bank genomen hun inkomen zien stijgen. Met die groeiende welvaart zijn ze ook meer tijd-stress gaan voelen. Niet dat ze minder tijd hébben - er werd vroeger immers langer en harder gewerkt - maar ze ervaren het wel alsof ze voortdurend tijd tekortkomen. Zeker vrouwen die aan een bloeiende carrière zijn gaan bouwen met behoud van de zorgen thuis.

Rol van werkgevers Wat ligt er meer voor de hand dan een deel van die stijgende welvaart te gebruiken om kostbare tijd te winnen? Niet alleen door het inhuren van een huishoudelijke hulp, het bestellen van maaltijden, het uitbesteden van was en strijkwerk, maar bijvoorbeeld ook door dichter bij het werk te gaan wonen en minder te pendelen. Toch gebeurt dat weinig: als hun inkomen stijgt hebben de mensen de neiging meer te gaan shoppen en juist ruimer te gaan wonen en vérder van hun werk. Als mensen niet zelf voor deze weg naar geluk kiezen, moeten ze misschien een handje geholpen worden, suggereren de onderzoekers. Werkgevers zouden daarvoor de extra beloning kunnen inzetten. Werknemers hebben nu vaak de mogelijkheid om via de werkgever een fiets of computer te kopen, of naar de sportschool te gaan. Aan die opties zouden de strijker, de poetsman en de tuinvrouw kunnen worden toegevoegd. Dat zijn echte tijdbespaarders, en daarmee pure gelukmakers.

