Een geheime ontmoetingsplaats voor slachtoffers van mensenhandel

Het is stil aan de lange schilderstafel. Een grote vrouw zit weggedoken in een dikke, zwarte jas. Met volle concentratie maakt ze een portret van het lachende jonge meisje dat op het schermpje van haar telefoon te zien is. "Mijn dochter", zegt ze zacht. Op het papier verschijnen niet haar vrolijke trekken, maar een grimas en lege ogen.

Het gebeurt vaker dat deelnemers hun familie schilderen tijdens een workshop op de ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel, zegt tekendocent Pinky Ntoane. Ze missen hun kinderen of geliefde, en de foto's op je telefoon kun je nu eenmaal niet bekijken als de batterij leeg is. "Vorig jaar was er een man die een portret maakte van zijn vrouw. Heel ontroerend."

Workshops

De ontmoetingsdag is een initiatief van CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum dat slachtoffers van mensenhandel registreert en helpt. Op een geheime locatie in Utrecht - die om veiligheidsredenen niet bekend wordt gemaakt - kunnen de deelnemers kiezen tussen workshops als schilderen, yoga of zelfverdediging. Daarnaast zijn er 'motivational speeches', een gezamenlijke lunch en later in de middag een disco.

De meeste deelnemers zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en hebben gedwongen in de prostitutie gewerkt, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha. "Het is belangrijk dat ze met elkaar praten en ervaringen delen. We proberen deelnemers in hun kracht te zetten."

Hut maakt zich zorgen over het dalende aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel. In 2014 kwamen er nog 1561 meldingen binnen, in 2016 is dit aantal met een derde gedaald tot net iets boven de duizend. Dit jaar zet de daling zich voort, verwacht ze.

Een grote groep slachtoffers is niet in beeld

Die daling zou goed nieuws zijn als het aantal slachtoffers daadwerkelijk verminderde, maar dat is volgens Hut allerminst het geval. "Het komt door onderbezetting bij de marechaussee en door de reorganisaties bij de politie. Door al het interne geschuif lekt er belangrijke kennis weg. Bovendien geven opsporingsdiensten de laatste jaren meer prioriteit aan terreurbestrijding en mensensmokkel dan aan mensenhandel."

Een grote groep slachtoffers is daardoor niet in beeld, zegt Hut. "Er is vorige maand een nieuwe inschattingsmethode ontwikkeld door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Volgens die methode ligt het aantal slachtoffers in Nederland rond de 6500 per jaar. Dat zou betekenen dat we meer dan 5500 slachtoffers niet zien. En mogelijk zijn het er nog veel meer."

Volgens Hut doen grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam hun best om slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Maar er zijn nog te veel gemeenten, zoals in Oost-Groningen en Zeeland, die het probleem ontkennen. Het zijn echter lang niet alleen prostituees die slachtoffer van mensenhandel zijn, zegt Hut. Het gebeurt in allerlei sectoren met 'vies werk' dat zich in het verborgene afspeelt, zoals de champignonteelt, wasserettes en horecakeukens.

Wat haar verhaal precies is, wil de Hongaarse Nadia (27) - zoals de meeste deelnemers - liever niet vertellen. Ze schildert een roze met paarse Mickey Mouse, die ze aan het kind van een vriendin in de vrouwenopvang wil geven. Met geringde vingers wijst ze op haar T-shirt en sokken, waar ook plaatjes van het stripfiguur op staan. "Ik heb een paar miskramen gehad", zegt ze. "Daarom houd ik zo van kinderdingen."

Om veiligheidsredenen is de naam Nadia gefingeerd. De echte naam is bij de redactie bekend.