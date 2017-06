Een geduchte vijand voor de boomlange volleyballer: het vliegtuig

'Even' naar Australië, om daar promotiewedstrijden te spelen. De Nederlandse volleyballers hebben het te doen. Zondag rond 21.00 uur wonnen ze hun laatste wedstrijd, twaalf uur later stonden ze op Schiphol. Dinsdagavond lokale tijd landden ze aan de andere kant van de wereld, na een reis van hemelsbreed een kleine vijftienduizend kilometer.

Morgen speelt het team er tegen Slovenië de halve finale in de World League. Winnen ze, dan volgt zondag de finale voor promotie naar de hoogste groep in het internationale volleybal. Een intensieve week dus, waarin een speciaal jetlagprogramma hen fit moet houden.

Het is na 2014 de tweede keer dat Nederland naar Australië afreist voor het eindtoernooi in de World League. Thijs ter Horst deed toen ook mee. Hij is zowat de langste van de toch al Lange Mannen, en moest zich opvouwen in het vliegtuig.

Slaapschema Inmiddels weet hij hoe hij snel 'met de beentjes omhoog moet'. Hij had met de dokter van de ploeg een schema gemaakt van momenten waarop hij in het vliegtuig moest slapen. Op die manier raakt zijn slaapschema minder in de war. Maar lukt dat, slapen in het vliegtuig? "Dat is voor mij gelukkig geen probleem", zegt hij lachend. Met slaappillen lukte dat ook. De ploeg krijgt genoeg voorgeschreven, vertelt bondscoach Gido Vermeulen. Maar er zijn nog meer methoden om jezelf voor te bereiden. Want ook met bijvoorbeeld kleding is veel te bereiken. Daarom droegen de spelers steunkousen en speciale broeken om te zorgen dat ze geen dikke voeten kregen, aldus Vermeulen. Die jongens hebben vorige week bijna elke dag gespeeld. Ze zijn helemaal gesloopt

Gesloopt Eenmaal in Australië werd niet heel intensief getraind. Omdat het lichaam moest wennen aan de omstandigheden, maar ook omdat het drukke weken zijn geweest voor de volleyballers. Zondag tegen Tsjechië vielen twee spelers geblesseerd uit. Vermeulen weet het aan moeheid: "Die jongens hebben vorige week bijna elke dag een wedstrijd gespeeld. Ze zijn helemaal gesloopt." De tijd in Australië wordt naast rustig trainen besteed aan videokijken. Nederland speelt tegen teams waar het deze World League nog niet tegen heeft moeten aantreden. In het analyseren van de spelsystemen gaat veel tijd zitten. En dat is mooi, zegt Vermeulen. "Dat houdt de spelers en staf scherp. Hopelijk biedt dat het beetje extra dat we nodig hebben." Intussen is er onrust over of er met de hele excercitie eigenlijk wel een promotie te verdienen valt. Een artikel op een Italiaanse website stelde dat vanaf volgend jaar al de opzet van de World League verandert. Nu is het nog zo dat de beste landen van poule B kunnen doorstromen. In de nieuwe opzet zou er één competitie komen, waar zestien teams in zitten. Twaalf landen, onder meer Italië en Brazilië, zouden al een startplek voor zeven jaar hebben. De overige vier plekken zijn ook al ingevuld. Dat zou betekenen dat Nederland in Australië om 'des keizers baard' speelt. Vermeulen gaat daar vooralsnog niet vanuit. De Nederlandse volleybalbond wil niet reageren voordat de internationale bond FIVB duidelijkheid geeft.

