Een gebroken spaak maakt Dumoulin tot verliezer van de dag

Het was alsof er een siddering door het Tourpeloton trok. Een manoeuvre naar links, die begon voorin het peloton. Renners zwenkten opeens uit, waardoor hun gevolg ook de slingerbeweging moest maken. Het gebeurde zo plotseling dat Tom Dumoulin niet meteen kon reageren. Zijn voorwiel raakte dat van zijn voorganger, Romain Bardet, waarna een spaak brak. Dumoulin moest zijn wiel wisselen, en op 5,6 kilometer van de streep wist de Nederlander: dit betekent tijdverlies.

Want het peloton inhalen dat richting de finish op de top van de Côte de Mûr-de-Bretagne sprintte, dat was onbegonnen werk. Daarvoor gingen de favorieten voor de dagzege samen te snel voor de Nederlandse Tourfavoriet alleen. Bovendien kreeg hij het wiel dat ploeggenoot Simon Geschke aangaf niet snel genoeg vast.

Omhelzingen Was het een fout? Was het pech? Het maakt niet uit. Dumoulin verloor tijd. In zes kilometer sloeg de sfeer binnen Sunweb zo in een keer om. Na een goede ploegentijdrit maandag was Dumoulin de klassementsrenner die er het beste voor stond, op slechts dertien seconden van de leiderstrui. Zijn concurrenten waren op zo'n veertig seconden gereden. Het leidde toen nog tot high fives en omhelzingen binnen het team. Maar de tijd die hij maandag won in Cholet, is hij nu kwijt. Hij moet nu achteraan in de rij van favorieten aansluiten, na onder meer Uran, Valverde, Porte, Landa, Yates, Froome, Nibali en Mollema. Met een achterstand van 23 seconden begon Dumoulin aan de klim naar de Mûr-de-Bretagne, de gemene, rechtdoor lopende heuvel midden in de regio. 1,9 kilometer lang, met het steilste gedeelte onderin. Hij eindigde op 52 seconden van de winnaar, Dan Martin. Het verschil had groter kunnen zijn. Een kilometer voor de finish was het verschil bijna een minuut. Pas in het laatste gedeelte pakte Dumoulin wat seconden terug, zo bleek uit de grafieken van de Tourorganisatie. Toch kwamen er nog twintig seconden tijdstraf bij, omdat Dumoulin in zijn drieste achtervolging ongeoorloofd achter de Mini Cooper van zijn ploeg was blijven stayeren. Hij kreeg er zoveel snelheid door dat hij onder meer Laurens ten Dam, die had gewacht op zijn kopman, in sneltreinvaart voorbijreed. Ten Dam kon niets voor hem doen.

Deuren dicht Bij de bus van Sunweb sprak na afloop niemand een woord. Het duurde misschien tien minuten voordat Dumoulin van de finish was afgedaald tot bij de teambus. Zonder iets te zeggen, de blik strak, verdween hij achter het gordijn dat voor de trap omhoog hing. De deuren gingen dicht. Hij had even tijd nodig. Hij had een 'klotegevoel'. Chad Haga had op Twitter aan één woord genoeg om te beschrijven wat er gebeurde: chaos. Nog eens tien minuten later wilde hij drie minuten praten. Eigenlijk had hij er helemaal geen zin in. Hij sprak over 'schade beperken', 'zo snel mogelijk naar de finish rijden', 'hoe lastig dat ook is'. Daarna stapte hij weer naar binnen. Dan naar ploeggenoot Chad Haga, die elke dag op Twitter de rit samenvat. Hij had aan één woord genoeg om te beschrijven wat er gebeurde. Chaos. Hij wist niet eens wat er in de radio was geroepen. "We zagen het gebeuren. Dan rest er maar één ding: zo hard mogelijk naar de klim rijden." Maar dat was moeilijk. Her en der reden renners die het bewust lieten lopen, waardoor de route naar de eersten een razendsnelle slalom werd. Het bleek voor Dumoulin een te moeilijke opgave. Een spaak maakte van hem de verliezer van de dag. En niet alleen Dumoulin kwam in de problemen door de botsing. Hij maakte het Romain Bardet ook uitermate lastig. De Fransman reed na de botsing met de Limburger rond met een kapot achterwiel, dat hij moest vervangen voor de klim naar de finish. Bardet kwam nog wel terug, maar dat kostte te veel kracht. Hij verloor 31 seconden. Hij bleef er nog laconiek onder. "Mechanische problemen, dat zijn de gevaren van de koers."