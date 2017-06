Een futloze Djokovic capituleert in Parijs

De wedstrijd tegen Thiem vertelde het verhaal van een jaar waarin Djokovic in een diep mentaal dal wegzakte. De bevrijdende extase na zijn triomf van vorig jaar op Roland Garros werd al snel gevolgd door een periode vol twijfel en motivatieproblemen. En gezien zijn ondermaatse optreden in Parijs heeft hij nog een lange weg te gaan om zijn tennisleven weer op orde te krijgen.

De strijdbijl heeft plaatsgemaakt voor de witte vlag. Het was onthutsend om te zien hoe achteloos Djokovic zich op Court Suzanne Lenglen overgaf tegen Thiem. Nadat hij in de openingsset twee setpunten had laten liggen en zijn Oostenrijkse opponent de tiebreak won, boog de Serviër moedeloos het hoofd. Een titelverdediger op een grandslam onwaardig, maar passend in deze fase van zijn loopbaan.

De derde set was een beschamende vertoning. Bij het wisselen van speelhelft nam Djokovic al weer snel zijn plaats bij de achterlijn in. Hij wilde de lijdensweg niet langer dan noodzakelijk laten duren. Dat lukte. Na twintig minuten capituleerde hij voor Thiem, van wie hij nog nooit had verloren: 7-6 (5), 6-3, 6-0. Het was voor het eerst sinds 2005 dat Djokovic er op een grandslam niet in slaagde een game te winnen in een set.

En hoe ziet de Djokovic van morgen eruit? Natuurlijk is het te vroeg om de 30-jarige nummer twee van de wereld af te schrijven. Maar heeft hij het in zich om weer de vechter van voorheen te worden, de speler die juist kracht putte uit tegenslagen. Zoals in 2015 toen hij na de dramatisch verloren finale op Roland Garros tegen Stan Wawrinka zich oprichtte en vier grandslamtitels op rij pakte. Nu staat hij al vier achtereenvolgende grandslams met lege handen.

Uiteraard verdiende Thiem de credits voor de overwinning. De 23-jarige Oostenrijker bestookte Djokovic vanaf de achterlijn met verwoestende slagen, zowel met de forehand als de gevreesde enkelhandige backhand. Hij plaatste zich voor de tweede keer op rij voor de halve finales op Roland Garros. In 2016 veroverde hij in die ronde slechts zeven games tegen Djokovic. Maar dat was een andere Djokovic dan de Djokovic van vandaag.

Andre Agassi

Na een paar telefoontjes naar oud-topspelers ging Djokovic in zee met achtvoudig grandslamwinnaar Andre Agassi. Als ervaringsdeskundige in het klimmen uit een dal moest de Amerikaan Djokovic het geloof in zichzelf terugbrengen. Ze zagen en spraken elkaar precies zeven dagen in Parijs, want Agassi had voor de tweede week al andere afspraken in zijn agenda staan. Beiden hebben de intentie uitgesproken om ook op Wimbledon samen te werken.

Voor het eerst sinds 2010 staat Djokovic niet in de halve finales van Roland Garros. Destijds werd hem de weg naar de laatste vier versperd door Jurgen Melzer, een landgenoot van Thiem. Melzer moest het daarna opnemen tegen Rafael Nadal en dat lot treft Thiem morgen ook. De Spaanse negenvoudig kampioen in Parijs zag gisteren zijn landgenoot Pablo Carreno Busta bij de stand 6-2, 2-0 opgeven met een pijnlijke buikspier. “Het wordt er niet makkelijker op”, lachte Thiem nadat hij Djokovic had uitgeschakeld.