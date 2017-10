Een Formule 1-race in Amsterdam bleek in 1993 geen geslaagd idee

Er is in Amsterdam één keer eerder een stratenrace georganiseerd, maar dan met motoren. Op 12 juli 1947 lag er een parcours met een lengte van drie kilometer achter het Mirandabad in Amsterdam-Zuid, over de Zuidelijke Wandelweg, Rivierenlaan en de Wielingenstraat. 'Bekende rijders, die bij de TT-races hun sporen verdienden, zullen aan start komen', zo stond in de aankondiging.

Lees verder na de advertentie

'Stelt u zich eens voor hoe een racewagen bij de Rai van de rondweg afslaat en richting centrum scheurt'

Het was voor de eerste keer in Nederland dat er een stratenrace in de motorsport werd gehouden, in vier verschillende klassen. 'Het circuit bevatte mooie einden, waarop hoge snelheden konden worden gedraaid', schreef Het Vrije Volk in zijn verslag. Het had ook 'zeer moeilijke bochten en een kleine helling, die de snelheid drukten'. Er kwamen ruim tienduizend mensen kijken, volgens de organisatoren een teleurstellend aantal. Het is bij deze ene wedstrijd gebleven.