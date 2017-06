Een flexibel beeldscherm voor in je broekzak klinkt nu nog vreemd, maar wordt gauw realiteit

Dat klinkt nu nog vreemd, maar in de nabije toekomst maakt jouw telefoon misschien wel gebruik van deze technologie. Techbedrijf Samsung heeft daar in ieder geval vertrouwen in; de Koreanen presenteerden onlangs een scherm dat op deze manier meebuigt.

Stel je voor dat je een scherm kunt opvouwen

Dat is handig, omdat een touchscreen zo minder snel kapotgaat. Laat je een telefoon of tablet op de grond vallen? Dan buigt het scherm mee in plaats van dat er een flinke barst in komt.

Deze technologie maakt de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden. Stel je voor dat je een scherm kunt opvouwen. In je broekzak bewaar je het beeldscherm, dat opgevouwen niet groter is dan een visitekaartje en eenmaal uitgevouwen vormt het zich weer tot telefoon of tablet.

