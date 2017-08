Een fiets met stang is gewoon mooier

Ja, je kunt een herenfiets ook uit een esthetisch oogpunt bezien. Niet het ding zelf misschien, hoewel de omgekeerde driehoek waarvan de stang de basis vormt, een sterke vorm is, die designtechnisch nauwelijks onderdoet voor het vierkant, die andere oervorm van een constructie.

Een fiets met stang is gewoon een mooi ding, volmaakter van vorm dan een fiets zonder: dat is een fiets met een gat. Pas op, ik spreek hier over de fiets, niet over de berijder, over wie ik me geen oordeel aanmatig. Wel mooi dus is die beweging, die slinger van dat been, voorafgegaan door die naar het horizontale hellende bovenlichaam, steunend op het stuur.

Alles eraan is soepel en vanzelfsprekend voor wie het als kind leerde, maar razend moeilijk voor volwassenen die niet met een rijwiel zijn opgegroeid, kijk maar naar bepaalde toeristengroepen in Amsterdam.

Over Amsterdam gesproken, daar koester ik nog een dierbare stang-herinnering. Ik studeerde er in jaren dat men nog tot in het oeverloze de tijd kreeg voor studie en versleet er vele fietsen. Verslijten is misschien het verkeerde woord voor fietsen die plotseling waren verdwenen als ruilmiddel voor het verkrijgen van prijzig en vluchtig genot, al heb ik me nooit laten overhalen voor tien of vijftien gulden een fiets over te nemen van een junkie.

Wel fietste iedereen die ik kende rond op rammelende barrels, zonder spatbord of kettingkast, laat staan licht of bel, en niet zelden met zwabberende wielen met slag. En zelfs die werden gestolen.

© Wim Boevin000

De brug over Enfin, zo’n barrel bezat ik ook en op een dag fietste ik ermee door het Vondelpark, op weg naar het Blauwe Theehuis. Om er te komen kun je in het park brug 452 nemen; hij is zo’n tien meter lang, en bestaat uit één boog van beton. met balustrades erlangs. De modernste brug van het park, daterend uit het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw, en ontworpen door architect Dirk Sterenberg. Pogingen om de brug af te platten, zodat ook een auto het theehuis zou kunnen bereiken, zijn altijd tegengehouden door de gemeente. Het park moest autoluw blijven. Ik wist dit alles natuurlijk niet toen ik op mijn barrel aanzette om de betonnen boog met vaart te kunnen nemen, om vervolgens op hoge snelheid mijn voorwiel onder mij te zien wegschieten op het moment dat deze de licht opstaande rand van de brug raakte. De rest van mijn fiets bleef, terwijl ik met mijn dijen de stang omklemde, wonderwel onder mij, of liever bij mij, want ik maakte in de vaart een koprol waarin de fiets mij volgde, tot ik, volkomen verbouwereerd maar ook ongedeerd, midden op de brug op mijn achterste tot stilstand kwam, mijn voorwielloze fiets iets verderop. Ik vertel dit nu zo na, maar hoe wonderlijk deze acrobatische tour was liet zich alleen maar afleiden uit de verbijsterde blikken van omstanders, waarvan ik me kort erna bewust werd. Het moest een schitterend gezicht zijn geweest, zo’n vliegende man met halve fiets. Met dank aan de stang.

