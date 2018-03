Eén extra spoor op Amsterdam CS, mag dat 100 miljoen kosten?

Heeft Amsterdam Centraal na verbouwing tien sporen nodig om de groeiende reizigersstromen te kunnen verwerken of kan het station ook prima werken met negen? Vervoerder NS en spoorbeheerder ProRail zijn het er niet over eens hoeveel perrons er straks over moeten blijven. NS-topman Roger van Boxtel vond het eind februari zelfs nodig een bezorgde brief te sturen naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hij drong aan op tien sporen. Zelfs al kost dat 100 miljoen euro extra, een bedrag dat spoorbeheerder ProRail liever zou besparen.

Vandaag buigen de metropoolregio Amsterdam, het ministerie van infrastructuur en waterstaat en de gemeente Amsterdam zich erover. NS en ProRail kunnen wel met elkaar bakkeleien, maar moeten nu vooral afwachten wat deze overheidsinstanties gaan besluiten.

Natuurlijk gaat dat overleg niet alleen over het aantal sporen op Amsterdam Centraal, maar in bredere zin over de bereikbaarheid van de hele regio. Rondom de hoofdstad wordt het komende tijd alleen maar drukker met bedrijvigheid, inwoners en toeristen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn weg in de regio makkelijk en snel kan vinden, is niet alleen Amsterdam Centraal maar ook Amsterdam Zuid een belangrijk station. En vergeet ook niet het treinstation bij luchthaven Schiphol, dat veel te krap in zijn jasje zit.

Over Amsterdam Zuid zijn de partijen het eens: daar moeten straks zes perronsporen komen. Niet alleen omdat Amsterdam Zuid grenst aan de Zuidas, het snel groeiende zakendistrict, maar ook omdat het station met de opening van de Noord-Zuidmetrolijn nog belangrijker wordt als ov-knooppunt.

Maar wat te doen met de internationale treinen, zoals de Thalys, de intercity Brussel en sinds kort ook de Eurostar? De NS lijken te vrezen dat deze treinen (al dan niet tijdelijk) moeten uitwijken naar Amsterdam Zuid wanneer Amsterdam Centraal geen tien, maar negen sporen krijgt. Ook is de vervoerder bang dat er meer reizigers zullen moeten overstappen. En dan is er nog het doembeeld dat het invoeren van het spoorboekloos rijden, dat nu al een groot succes is op het traject tussen Amsterdam en Eindhoven, vertraging zal oplopen op andere trajecten.