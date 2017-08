Een EK-titel als beloning voor de veerkracht van de hockeymannen

De Nederlandse hockeyploeg had zichzelf niet gespaard in de evaluaties na Rio. Bondscoach Max Caldas stelde dat hij te ver verwijderd was geraakt van zijn spelers, die, eenmaal onder druk als team, als losse eilandjes uit elkaar vielen. Dat moest anders. Er werd in de aanloop naar het EK nadrukkelijk geïnvesteerd in de verbinding tussen elkaar. “De kracht van het team is het team”, zei Caldas na het eerherstel tegen België. “De bijdrage van de spelers is daarin heel belangrijk. Dat vragen we ook van ze.”

In het verleden zouden we misschien aan de noodrem trekken en dingen willen veranderen. Vandaag niet. Dat heeft ons zo ver gebracht Bondscoach Max Caldas

Die methode - dat internationals meer betrokkenheid hebben bij het teamproces - zorgt ervoor dat de spelersgroep rustig bleef tijdens het EK. Ook toen Oranje met historisch ruime cijfers verloor in de groepswedstrijd tegen België (0-5). En ook nadat de ploeg zondagmiddag in het uitverkochte Wagener-stadion opnieuw met een achterstand de rust inging tegen de Belgen: 0-2. Tom Boon (corner) en Cedric Charlier (tip-in) waren trefzeker geweest.

Maar paniek? Nee. Oranje bleef gefocust op de eigen uitvoering. “We bleven in controle, zoals we dat het hele toernooi zijn geweest”, vond Caldas. “In de rust bleven we praten over de inhoud, terwijl we in het verleden misschien aan noodrem zouden trekken en dingen wilden veranderen. Vandaag niet. Dat heeft ons zo ver gebracht.”

Ommekeer De ommekeer volgde in het derde kwart. Robbert Kemperman controleerde behendig een dieptepass van Sander de Wijn en haalde verwoestend uit achter de Belgische doelman Vincent Vanasch. De aansluitingstreffer was het startsignaal van een fraaie comeback. Mirco Pruyser presenteerde zich andermaal als een killer in de cirkel. Eerst verzorgde hij de gelijkmaker, nadat Mink van der Weerden de lat had geraakt, en in de slotseconden - toen Van der Weerden Nederland al via een strafcorner op voorsprong had gepusht - maakte Pruyser de verlossende 4-2 na een counter met Thierry Brinkman. De vreugde na die bevrijdende treffer was groot bij Oranje. Warm en intens waren de omhelzingen - als blijk van de hechtere banden binnen het Nederlandse team. “Ons proces zie je terug in het onderlinge contact en het vertrouwen in elkaar”, stelde Van der Weerden. “Doordat je veel meer contact hebt, weet je hoe iedereen erin zit. Dat zie je nu terug. Maar of dit eerherstel is na Rio? Dit is vooral een bevestiging voor hetgeen we nu aan het doen zijn.” Naast Van der Weerden stond aanvoerder Seve van Ass, samen met Billy Bakker de drie leiders binnen Oranje. Ook dat is nieuw; Oranje stelt leiderschap boven het aanvoerderschap. “Ik heb zelf niet eens zo veel hoeven doen”, zei Van Ass met de gouden medaille om zijn nek. “Behalve in verbinding staan met iedereen.” Van Ass keek om zich heen en zag dat het goed was. De Europese titel was weer voor Nederland. Lees ook: De ontdekkingsreis van hockeybondscoach Max Caldas. Lees ook: Eén klap van hockeyster Keetels volstaat.

