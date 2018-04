Een echte vampier heeft aan bloed genoeg

Vampiervleermuizen zijn de enige zoogdieren die op bloed leven, en alleen op bloed. Een biologisch raadsel, want zo voedzaam is bloed niet. Integendeel: het bestaat voor bijna 80 procent uit water, de rest is eiwit en een snipper koolhydraat. Vitamines zitten er niet in, maar wel veel ziekteverwekkers.

Niet bepaald de voedingsbodem voor een succesvolle evolutie. De vampiervleermuis is daarin toch geslaagd. Maar dat deed hij niet alleen, bewijst een internationaal consortium van onderzoekers in vakblad Nature. Dat consortium werd geleid door Tom Gilbert, hoogleraar aan de universiteit van Kopenhagen en verbonden aan het natuurhistorisch museum in de Deense hoofdstad. Gilbert is een geneticus, en in genen werd uiteindelijk de sleutel gevonden voor het bloedgeheim van de vleermuis.

Menu Er zijn veel zoogdieren die bloed op hun menu hebben staan, maar vampiervleermuizen zijn de enige die niets anders consumeren. Ze hebben in de loop van de evolutie indrukwekkende aanpassingen ontwikkeld, zoals vlijmscherpe tandjes die kleine wondjes maken in de huid van het slachtoffer en klauwtjes aan de voorkant van hun vleugels. Ze kunnen bovendien infrarood waarnemen, warmtestraling, en hebben daarmee een oog voor blote huid en daaronder liggende bloedvaten. En hun speekselklieren scheiden een verdoving af, waardoor hun slachtoffer beten nauwelijks voelt, en een antistollingsmiddel om te zorgen dat het bloed blijft stromen. Dat zijn alleen nog de aanpassingen die nodig waren om het bloed te krijgen. Om het bloed ook te kunnen verteren, heeft de vleermuis een spijsverteringsstelsel dat is toegesneden op een arme voedingsbron met alleen wat eiwit, en een immuunsysteem dat de vele ziekteverwekkers aankan die mee naar binnen komen.