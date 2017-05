Een dure telefoon bij je nieuwe abonnement? Eerst registreren bij het BKR.

Een kekke Samsung Galaxy S8? De nieuwste iPhone? Of toch die glanzend zwarte LG Nexus? Wie voor de start van dit jaar een telefoonabonnement afsloot, kreeg er ‘voor niets’ een mobieltje naar keuze bij. Nu niet meer. Waar telecomaanbieders al een aantal maanden moeten communiceren dat ‘gratis’ smartphones bij een abonnement helemaal niet gratis zijn en wel degelijk dienen te worden afbetaald , zijn ze vanaf vandaag verplicht een zogeheten ‘leentoets’ bij hun klanten af te nemen.

Wie een nieuw abonnement met een mobieltje van meer dan 250 euro afsluit op afbetaling, moet daarbij laten zien dat hij de lening kan dragen. Klanten moeten bijvoorbeeld hun inkomen opgeven, net als de samenstelling van hun huishouden en lopende leningen. Beoordeelt de aanbieder dat de klant de telefoon kan afbetalen, dan dient de lening bovendien te worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de strengere regels voor telecomproviders. Het doel is om consumenten tegen zichzelf in bescherming te nemen, en te voorkomen dat zij te hoge leningen aangaan en producten aanschaffen die zij zich niet kunnen permitteren. Vooral jongeren van tussen de 18 en 24 jaar kopen vaak een telefoon op afbetaling.

Andere leningen

Al in 2014 bepaalde de Hoge Raad dat een ‘all-in’-telefoonabonnement in feite een abonnement met een verkapte lening is, waarna de Wet op het financieel toezicht van toepassing werd op dit soort abonnementen. Na een overgangsperiode moeten providers als gevolg daarvan sinds vandaag ‘nee’ verkopen aan klanten die een duurdere telefoon willen aanschaffen, maar die eigenlijk niet kunnen betalen.

Wie de lening wel kan dragen en het uitgekozen mobieltje over de toonbank krijgt toegeschoven, kan ook nadelige consequenties van de nieuwe maatregelen ondervinden. De verplichte BKR-registratie kan gevolgen hebben voor iemands toekomstige leencapaciteit, die van belang is als hij een andere lening aan wil gaan, bijvoorbeeld een hypotheek. Zo berekende hypotheekadviseur De Hypotheker vorig jaar dat een consument die zijn telefoon in twee jaar tijd met vijftien euro per maand afbetaalt, een paar duizend euro minder aan hypotheek kan krijgen.