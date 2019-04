Een dubbele tragedie: een nieuwe orkaan raast over al zwaar getroffen Mozambique

Extreem heftige slagregens belemmeren de hulpverlening vier dagen nadat orkaan Kenneth over het noorden van Mozambique trok. Zes weken geleden richtte orkaan Idai al een ravage zuidelijker aan toen die het midden van het Afrikaanse land trof.

De complete oogst is geruïneerd: mais, bonen en aardnoten

De dubbele tragedie laat een verwoest Mozambique achter. Orkaan Kenneth was eveneens van een categorie 4, maar de klap van de windstoten tot 280 kilometer per uur werd opgevangen door de paradijselijke eilanden Matemo, Ilha do Ibo en Ilha de Quirimba voor de kust, waar vrijwel geen huis of palm meer overeind staat. Luchtfoto’s tonen een complete verwoesting.

De op het vasteland gelegen provincie Cabo Delgado is vooral zwaar getroffen door de aanhoudende regen. Er is nu al twee keer meer water naar beneden gekomen dan bij orkaan Idai, de ergste ooit op het zuidelijk halfrond. In de hoofdstad Pemba kolkt het roestbruine water inmiddels op heuphoogte door de stad met 200.000 inwoners, die in gevaar verkeren. Pemba is vrijwel afgesloten van de buitenwereld.

Ravage Afgelegen gebieden in het noorden zijn tot nu toe nauwelijks bereikt, zelfs niet vanuit de lucht. De ravage in Mucojo, de grensstad met Tanzania, moet groot zijn. “De regen spoelt alles weg”, zegt Lola Castro van het World Food Program (WFP) die als coördinator onderweg is naar het rampgebied. “Het achterland van Cabo Delgado is de voedselschuur van Mozambique en de complete oogst is geruïneerd: mais, bonen en aardnoten.” Het is een logistieke nachtmerrie Lola Castro De ongekende hoeveelheid water spoelt wegen en bruggen weg. De hoofdroute naar de havenstad Beira voor transport van hulpgoederen, die al onder zware druk stond na orkaan Idai, dreigt nu helemaal verloren te gaan. “Het is een logistieke nachtmerrie”, zegt Castro die wel wat gewend is. De verwachting is dat het nog twee dagen zo heftig blijft regenen, waardoor helikopters nauwelijks de lucht in kunnen en trucks de weg niet op gaan - als er nog wegen zijn.

Drinkwater Matt Carter van het Internationale Rode Kruis is net gearriveerd in Pemba en laat weten dat er dringend behoefte is aan schoon drinkwater en tenten om mensen onderdak te geven. Een eerste schatting komt uit op 35.000 verwoeste huizen. Niet eerder is Mozambique getroffen door twee cyclonen in een seizoen. Orkaan Idai kwam zuidelijker aan land bij de havenstad Beira en trok via Mozambique naar Malawi en Zimbabwe en trof zo drie miljoen mensen in drie landen. Na een paar weken bleek dat er ten minste duizend mensen om het leven waren gekomen en nog honderden vermist worden. Het is nog te vroeg om de balans op te maken van de gevolgen van orkaan Kenneth.

Ziekten De laatste cycloon trof het gebied dat net niet door Idai was geraakt. Alleen het zuidelijke puntje van het land met de hoofdstad Maputo is gespaard gebleven. Herstelwerkzaamheden zijn pas net begonnen. Nog steeds strijden hulporganisaties tegen cholera en malaria. Dezelfde ziekten zullen ook in het nieuwe rampgebied voor problemen gaan zorgen. Voor de eerste aanpak na orkaan Idai is volgens Matt Carter van het Rode Kruis 31 miljoen dollar nodig. Dat geld is nog lang niet gedoneerd. “Nu moeten we ook fondsen hebben voor de slachtoffers van Kenneth.” Hoe de hulporganisaties aan extra geld gaan komen voor de tweede ramp is nog een raadsel, zeker nu er nog veel te weinig geld is voor de eerste catastrofe. De Verenigde Naties stelden maandag 13 miljoen dollar beschikbaar. De Wereldbank schat dat er zeker 2 miljard dollar nodig is voor de wederopbouw in de drie getroffen landen.

