Een drama in Parijs: Kiki Bertens, in de vorm van haar leven, verslagen door buikgriep

Om drie uur ’s nachts wordt Kiki Bertens wakker in haar hotelkamer in Parijs. Ze voelt zich beroerd. Diarree, overgeven. Ze is de hele nacht ziek. Haar verloofde en fysiotherapeut Remko de Rijke is bij haar. Hij stuurt om negen uur ’s ochtends een berichtje naar coach Raemon Sluiter om hem op de hoogte te stellen van het slechte nieuws.

Lees verder na de advertentie

Om tien uur zien ze elkaar bij het ontbijt. De nummer vier van de wereld probeert een broodje te eten. Ze houdt het niet binnen. Drie uur later gaat ze toch maar even de baan op om in te spelen.

Ze pakt meteen de prullenbak, waar de inhoud van haar maag in terecht komt. De prullenbak blijft in de buurt, want ze blijft misselijk. Aan het eten van de dag ervoor kan het niet liggen. Ze at niets raars. Droge pasta met een klein beetje tomatensaus. Wat kan daar mis mee gaan?

Daarna volgen uren van afwegen. Wel spelen, niet spelen. Bertens staat ingepland als vierde en laatste partij op het Court Philippe Chatrier. Ze hoopt dat de drie wedstrijden voor haar marathonpartijen worden, zodat haar ontmoeting met de Slowaakse Viktoria Kuzmova misschien wordt verplaatst naar een dag later als ze zich wat beter voelt.

Ondanks een hele lading pillen die ze voor de wedstrijd neemt, voelt ze zich bij het inspelen al hondsberoerd

Coach Sluiter kijkt vaak naar de lucht. Naar de kleur van de wolken. Hij hoopt vurig dat er nog een stortbui tussendoor komt, zodat het programma vertraging oploopt.

De druppels waar hij op hoopte komen veel te laat. En het zijn er veel te weinig. Er wordt veel gepraat. Bertens vraagt zich af of ze wel de baan op moet stappen. Sluiter probeert haar toch de baan op te krijgen. Hij wil niet dat ze straks thuis zit en spijt gaat krijgt dat ze het geen kans heeft gegeven. Hij ziet allerlei scenario’s voor zich waarin het toch nog goed kan komen. Misschien gaat het wel regenen, misschien begint Kuzmova wel heel zenuwachtig aan haar wedstrijd, misschien voelt Kiki zich toch ineens goed. De situatie doet hem denken aan drie jaar terug, toen Bertens op Roland Garros last had van haar kuit toen ze in de halve finale tegen Serena Williams speelde. Maar ja, een kuit is geen maag.

Bertens heeft vrijwel niets in haar maag als ze de baan op stapt voor haar tweede ronde. Ondanks een hele lading pillen die ze voor de wedstrijd neemt, voelt ze zich bij het inspelen al hondsberoerd.

Ze gaat er toch maar staan, maar zodra er een flinke rally gespeeld wordt, gaat het licht uit. Op een achterstand van 3-1 en 40-15 stapt ze midden in de game ineens naar haar bank. Bertens gaat zitten. Kuzmova begrijpt niet wat er aan de hand is.

De dokter komt erbij. Bertens zegt dat ze trilt als een gek. Ze blijft een tijd zitten, staat dan op en geeft de scheidsrechter een hand. Het is over en uit. In de vorm van haar leven, verslagen door een buikgriep.

Titelkandidaat Bertens kwam naar Parijs als titelkandidaat na haar halve finale in Stuttgart, de winst in Madrid en de halve finale in Rome. Ze staat voor het eerst in haar carrière op de vierde plaats van de wereldranglijst en is in de vorm van haar leven. Bertens komt in tranen naar de persconferentie om te vertellen wat er aan de hand is. Ze wil het graag kort houden, het voelt nog steeds alsof ze elk moment kan overgeven. Ze wilde toch proberen te spelen, vertelt ze met trillende stem. Coach Sluiter probeert het verlies te relativeren. Bertens heeft nu pech, maar ook wel eens geluk gehad in de afgelopen jaren. Ze kreeg een halve finale toegeworpen in Rome toen de nummer één van de wereld Naomi Osaka zich afmeldde met een blessure. Blessures heeft ze amper gehad. Nu valt het niet haar kant op. Maar er komen meer kansen.

Lees ook:

Kiki Bertens wordt in Parijs als grande dame onthaald Als nummer vier van de wereld wordt Kiki Bertens als één van de titelkandidaten onthaald op Roland Garros.Het merk ‘Kiki’ is nog geen hit

Het merk ‘Kiki’ is nog geen hit Ze is de nummer vier van de wereld en een ronde verder op Roland Garros, maar het bedrijfsleven stapt nog niet massaal naar Kiki Bertens toe.Kiki Bertens is na Madrid de nummer vier van de wereld en de beste Nederlandse tennisster ooit