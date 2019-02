Een derde verdachte duikt op in de zaak-Skripal én in de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar

Niet twee, maar drie Russische inlichtingenofficieren zijn mogelijk betrokken bij de vergiftiging van dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Europese inlichtingenbronnen bevestigen dat tegen persbureau Reuters, nadat eerder deze week het onderzoeksplatform Bellingcat de identiteit van een derde Russische verdachte in het Skripal-onderzoek onthulde. Bellingcat werkte daartoe nauw samen met het Russische The Insider en het Tsjechische Respekt.

Het gaat om Denis Sergejev, die schuilgaat achter de naam Sergej Fedotov. Net als de andere twee verdachten van wie Bellingcat eerder al de identiteit onthulde, werkt Fedotov voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Zijn paspoort is verstrekt door een bureau in Moskou dat ook valse documenten regelde voor andere hooggeplaatste Russische inlichtingenofficieren.

Fedotov vloog op 2 maart 2018 om 7 uur ‘s ochtends van Moskou naar Londen. De andere twee verdachten, die werkten onder de namen Aleksander Petrov en Ruslan Bosjirov, namen een latere vlucht. Fedotovs rol in de vergiftigingszaak blijft onduidelijk. Bellingcat heeft geen aanwijzingen dat hij op de dag van de vergiftiging, 4 maart 2018, aanwezig was in Salisbury, de plaats waar de Skripals bewusteloos werden aangetroffen en waar later duidelijk werd dat ze vergiftigd waren met het zenuwgas novitsjok.

In coma

Maar de reisbewegingen van Fedotov zijn verdacht. Bovendien zou het niet de eerste vergiftigingszaak zijn waarmee de inlichtingenofficier in verband wordt gebracht. Hij was in 2015 in Sofia toen de Bulgaarse wapenhandelaar Emilian Gebrev tijdens een diner flauwviel en vervolgens in coma raakte. Gebrev was, net als zijn zoon, vergiftigd.

In 2016 werd de zaak-Gebrev gesloten vanwege gebrek aan bewijs. Het bleef ook onduidelijk welke substantie de Bulgaarse wapenhandelaar in een coma deed belanden. Tot oktober dit jaar. Gebrev, die de vergiftiging overleefde, vroeg Bulgaarse aanklagers opnieuw naar zijn zaak te kijken vanwege de overeenkomsten met de vergiftiging van de Skripals. Gebrev acht het niet uitgesloten dat ook hij destijds met novitsjok werd aangevallen, hoewel hij geen idee zegt te hebben waarom Russische inlichtingendiensten hem zouden willen vergiftigen.

De Bulgaarse aanklager Sotir Tsatsarov bevestigde deze week dat er een onderzoek loopt naar een mogelijke link tussen de Skripals en de Gebrevs. Vanzelfsprekend speelt Fedotov daarin een belangrijke rol, temeer omdat hij beide keren aanwezig was in het land waar de vergiftiging plaats had. En beide keren boekte hij een rechtstreekse terugvlucht naar Moskou, maar kwam hij niet opdagen voor die vlucht.

In het geval van de Skripals reisde Fedotov op het laatste moment via Rome terug naar Moskou en in het geval van de Gebrevs nam hij een omweg via Istanbul.