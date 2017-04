Een degradatiewedstrijd als finale

Nederland speelt vanavond de vierde wedstrijd op het WK in divisie 1B, het derde van de vijf ijshockeyniveaus. Tegen Groot-Brittannië. Maar eigenlijk draait alles om de wedstrijd van morgen tegen Estland. Om niet te degraderen moet Nederland in de poule één land onder zich houden. Estland is het te kloppen team, aldus bondscoach Chris Eimers. "Dat is onze finale. Er moet gewonnen worden."

Nederland kwam aardig mee, maar na drie goals tegen binnen 21 seconden was de wedstrijd gespeeld

Alle wedstrijden tot zaterdag zijn eigenlijk opwarmertjes. Gelukkig maar, want tot nu toe speelt de équipe van Eimers een vrij desastreus toernooi. De eerste wedstrijd tegen Japan ging met 6-1 verloren. Geen schande, want de Japanners zijn topfavoriet. Maar in wedstrijd twee had Nederland ook al niks in te brengen: Litouwen won met 8-0.

En ook Kroatië scoorde flink tegen Oranje. Woensdag werd het 6-2 voor de Kroaten. Nederland kwam aardig mee, maar na drie goals tegen binnen 21 seconden was de wedstrijd gespeeld. Er is dus nog wel wat werk te verzetten voor de ploeg.

Bondscoach Chris Eimers © Pro Shots

Oberliga Eimers kan zich verschuilen achter personele problemen. Liefst dertien selectiewaardige ijshockeyers van de Tilburg Trappers, het beste team van Nederland, spelen deze week niet voor Oranje maar voor hun club, in de finale van de Duitse derde divisie. In deze Oberliga heeft Tilburg zich twee jaar geleden ingeschreven, omdat het er sportief meer wordt uitgedaagd en het er financieel beter van wordt. Doordat nu de finale play-offs van de Oberliga zijn bereikt, kregen de spelers geen fiat om met Oranje mee te gaan. Tilburg staat met 2-1 voor in de best-of-five en speelt vandaag de vierde wedstrijd. Wint de ploeg, dan worden er mogelijk morgenochtend nog spelers van Tilburg ingevlogen, zegt technisch directeur van de Nederlandse IJshockeybond Theo van Gerwen. "We hebben intensief contact met de Trappers." Sommigen spelen nu op een niveau waarop ze misschien nog nooit hebben geacteerd Chris Eimers, bondscoach Toch willen Eimers en Van Gerwen zich zeker niet op het Tilburg-excuus beroepen. Het is nu eenmaal zo dat die finale in Duitsland wordt gespeeld en dat de speeldata van het WK op dit niveau niet zijn afgestemd met diverse competities. "Maar natuurlijk, een ideale situatie is het niet", wil Eimers wel kwijt vanuit Belfast. Het ontbreken van de Tilburgers maakt volgens de bondscoach op dit WK het verschil tussen spelen om promotie of vechten tegen degradatie. Zeker nu de vervangers jongens zijn die de ervaring en de kwaliteit missen die de ijshockeyers van de Trappers wel hebben. Eimers: "Sommigen spelen nu op een niveau waarop ze misschien nog nooit hebben geacteerd." Logisch dus dat Nederland niet meedingt om de bovenste plekken. Eimers paste er zijn trainingen op aan. Enkele oefeningen liet hij na. Soms gewoon omdat er daarvoor zeven verdedigers nodig waren, terwijl hij er slechts vijf tot zijn beschikking heeft. Gisteren werd een volledige rustdag ingelast, vandaag volgt voor de wedstrijd slechts een losschaatssessie. "Ik neem ze deze week niks kwalijk", aldus Eimers, die na dit seizoen stopt als bondscoach. Logisch dus dat Nederland niet meedingt om de bovenste plekken. Eimers paste er zijn trainingen op aan Maar in sport gaat het om winnen, erkennen Eimers en Van Gerwen. Als Nederland na zaterdag een niveau afdaalt, volgt volgens Van Gerwen een 'verloren jaar'. "Dan moeten we ons eerst weer terugknokken naar de divisie die we gewoon zouden kunnen winnen." Eimers denkt niet zo. Hij gaat met een goed gevoel naar huis. Zijn jonge spelers zijn immers weer een ervaring rijker. "Dit WK is sowieso een signaal aan de jongens dat je in jezelf moet investeren. Je moet niet denken dat na zondag je seizoen erop zit en je je in september weer kunt melden. Nee, ook in de zomer moet er werk worden gedaan. En bovendien, wij winnen zaterdag van Estland."

