Een deel van FNV’ers likt de wonden: ‘Veel nee-stemmers zullen hun lidmaatschap opzeggen’

Klinkende glazen bij de bar van het Van der Valk hotel. Een bos bloemen die richting een groep feestvierende FNV’ers gaat. Gelach, stevige handdrukken, zo hier en daar een omhelzing. De sfeer in Apeldoorn is opgetogen vlak nadat bekend wordt dat driekwart van de FNV-leden voor het voorlopige pensioenakkoord heeft gestemd. “Tijd om een fles champagne open te trekken”, klinkt het nog vlak na de persconferentie.

Maar een dag later klinkt ledenvertegenwoordiger Sooi van Weegberg minder enthousiast aan de telefoon. “Ik had tegen dit akkoord gestemd”, zegt hij. Van Weegberg vertegenwoordigt in het parlement de sector vervoer; de mannen en vrouwen die op 28 mei een dag lang het hele openbaar vervoer plat legden. In de hoop dat de AOW-leeftijd niet verder zou stijgen dan 66 jaar. En in de hoop dat zij, met hun wisselende diensten en intensieve werkdagen, na 45 dienstjaren konden afzwaaien. Het gebeurde allebei niet.

Opzeggen “Veel tegenstemmers zullen hun lidmaatschap opzeggen”, verwacht Van Weegberg dan ook. Als ledenparlementariër beloofde hij vandaag tijdens de vergadering ‘de schouders eronder te zetten’ en van het pensioenakkoord ‘een succes te maken’. De democratie moet zegevieren, zegt hij ietwat gelaten. Maar Van Weegberg blijft kritisch. Hoe gaat de stuurgroep al die open einden van dit akkoord inkleuren? Op welke manier komt het FNV-bestuur de tegenstemmers tegemoet? Worden ze gehoord? Komt er een ledenbijeekomst? Doen ze dat niet, zegt Van Weegberg, dan zou dat voor hommeles binnen de vakbond kunnen zorgen. Is de rust nu volledig teruggekeerd? Ook dat is de vraag. We zijn nog niet klaar, klinkt het net zo luid in het ja-kamp. Het lijkt wel wat op een jaar of acht geleden, toen toenmalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius knokte voor een nieuw pensioenplan. Het gros van de leden stemde voor het plan. Maar de twee grootste bonden – Abvakabo en FNV Bondgenoten – moesten niets van de plannen hebben en zegden het vertrouwen in Jongerius op, met haar aftreden en een complete chaos binnen de FNV tot gevolg. De vraag is of het zo’n vaart zal lopen deze keer. Ruim tachtig procent van de ledenvertegenwoordigers stemde voor het pensioenakkoord. Op Twitter zegt slechts een enkel FNV-lid daadwerkelijk het lidmaatschap op te zeggen. En zowel voor- als tegenstemmers verwachten niet dat de partij zich met dit besluit weer in een diepe crisis zal storten.

Mokken Toegegeven, de tegenstemmers zullen mokken. Hier en daar wat kleine acties organiseren. Vooral in de sectoren vervoer en bij de Rotterdamse haven. “Maar het hele land platleggen? Nee, dat zie ik niet meer gebeuren”, zegt Henk Daalder. Hij stemde vandaag namens de sector metaal voor het pensioenakkoord. Het gros van de vertegenwoordigers, zegt Daalder ook, beseft dat ze dit akkoord moeten zien als een cao. Er kan nog verder over worden onderhandeld. Is de rust nu volledig teruggekeerd? Ook dat is de vraag. We zijn nog niet klaar, klinkt het net zo luid in het ja-kamp. Ook daar hebben FNV’ers buikpijn van alle losse eindjes in het akkoord. De invulling van de verplichte de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers, de rekenrente, de regeling voor zware beroepen. De leden willen allemaal dat de stuurgroep er uiterst scherp op toeziet dat het allemaal goed geregeld wordt. Van Weegberg benadrukt: of er rust komt of niet hangt er helemaal af van hoe het bestuur omgaat met de kritiek.

