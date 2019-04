Een declaratieplafond voor bestuurders? Universiteiten staan er niet om te springen

Zo kan het ook. De voorzitters van de TU Eindhoven en de UvA komen fietsend naar hun werk. Geert ten Dam (UvA) declareerde in 2017 slechts 4256 euro voor vervoer – het laagste bedrag van alle universiteiten. “Ze doet eigenlijk alles op de fiets”, zegt een woordvoerder. “En als ze naar Den Haag moet, pakt ze de trein. Bij uitzondering neemt ze een taxi, en een dienstauto hebben we niet.”

De baas van de Utrechtse Universiteit pakt het wat luxer aan. Hij kwam donderdag in opspraak vanwege zijn lease-auto met privéchauffeur, ‘vip-vervoer’ met taxi’s en weggelakte bestemmingen. Anton Pijpers deed met zijn exorbitante declaratiegedrag menig wenkbrauw fronsen.

Met ruim 124.000 euro voor binnenlandse vervoerskosten maakt hij het vorig jaar wel érg bont vergeleken met de declaraties van andere voorzitters (die in 2017 varieerden van ruim 4000 tot ruim 31.000 euro).

De student die hierover aan de bel trok en pleit voor een maximumbedrag voor vervoerskosten, kan echter op weinig steun van de universiteiten rekenen. De VSNU is terughoudend over het instellen van een declaratieplafond voor bestuurders. Een woordvoerder van de universiteitsvereniging acht de situatie zo uitzonderlijk dat hij niet verwacht dat dit uitgavenpatroon zich elders zal herhalen.

Privéchauffeur

Pijpers woont in Zutphen en laat zich rondrijden in een lease-auto met privéchauffeur. Een uitzonderlijke situatie, zo blijkt uit navraag bij andere universiteiten. Geen enkele andere instelling heeft chauffeurs in dienst, en de meeste voorzitters reizen bij voorkeur met openbaar vervoer.

Overal waar je regels oplegt, moet ook weer een controle worden uitgevoerd

Ook GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil wil dat minister Van Engelshoven maximumbedragen instelt om excessen als in Utrecht te voorkomen. De Tweede Kamer steunde donderdag zijn verzoek om een debat. Maar dat soort extra regels zijn niet nodig, vindt onder meer de VU: “Overal waar je regels oplegt, moet ook weer een controle worden uitgevoerd. Dat kost geld dat dan niet naar onderzoek gaat. Nu geldt al dat een bestuurder alle gemaakte uitgaven goed moet kunnen uitleggen. Dat volstaat.”

In de huidige declaratieregeling voor universiteitsbestuurders staan wel maximale bedragen voor ontbijt (15 euro), lunch (40), diner (70) en hotel (150). Maar om ook zoiets voor vervoer af te spreken, vindt de VSNU ‘niet logisch’. “Het is de vraag of je alles moet gaan limiteren waarvoor je in theorie een maximum kunt overschrijden. Maar wij werken als koepel namens onze leden. Als bestuurders zo’n plafond een reële optie vinden, dan kunnen we dat bespreken.”

Van de universiteiten die vandaag bereikbaar waren, reageerde er echter geen enkele onverdeeld positief. “Ik vind het lastig”, zeg een woordvoerder van Wageningen Universiteit. “Bij de kwestie in Utrecht heb ik zelf ook gefronst. Dat was een héél hoog bedrag. Als een bestuurder iets declareert, moet dat uitlegbaar zijn. Maar met zo’n plafond gaan we weer een enorme bureaucratie optuigen, terwijl we al een document met richtlijnen hebben. Ik denk dat dat volstaat.”

Ook de TU Eindhoven ziet ‘geen noodzaak’. “Wij zijn de meest succesvolle universiteit in het aantrekken van externe funding. De raad van toezicht oordeelt dat bestuursleden declareren volgens de meetlat van redelijkheid en billijkheid.”