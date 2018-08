Een debat over vaccineren is zinloos, voer liever een dialoog

In het lezenswaardige tweegesprek over inenten met Fleur Jongepier en Paul van Tongeren wordt als een van de redenen om niet te vaccineren de antroposofie genoemd. Omdat in de media de antroposofen vaker als vaccinatieweigeraars worden gekenschetst, lijkt het me goed de daardoor gewekte indruk te nuanceren. Die klopt namelijk niet. De meeste mensen die van de antroposofische gezondheidszorg gebruikmaken laten hun kinderen wél vaccineren, zij het vaak wat later en ook niet altijd met alle vaccins.

Ik ben ruim 36 jaar antroposofisch huisarts geweest en heb veel jonge ouders gesproken. Ze probeerden een eigen positie te vinden tussen de uitersten, van 'vaccineren is goed, draagt bij tot de volks- en de individuele gezondheid' tot 'vaccineren is slecht en gevaarlijk'.

Er is echter ook een duidelijke tendens om ziektes te zien als potentieel zinvolle fasen in de levensloop. Bij volwassenen kunnen ziektes aanleiding zijn tot het vinden van nieuwe inzichten of initiatieven in het eigen leven. Bij het jonge kind betreft het vooral de opbouw van het immuunsysteem, dat immers de uitdrukking van de persoonlijkheid in het levende lichaam is.

Toekomstpotentie Ter illustratie: in gezaghebbende medische tijdschriften zijn in het verleden twee onderzoeken gepubliceerd. In het ene werden over decennia groepen jongeren gevolgd en vergeleken, die óf flink de mazelen hadden doorgemaakt óf juist niet. De uitkomst: de mazelengroep was op latere leeftijd gezonder dan de andere groep: minder degeneratieve en kwaadaardige ziekten. In het tweede onderzoek ging het om het optreden van allergieën. De groep die een opvoeding had gehad met beperkt vaccineren, zelden antibiotica en koortsremmers, telde ongeveer de helft van de hoeveelheid allergieën ten opzichte van de groep met een gemiddelde opvoeding. Van Tongeren zegt terecht dat er twee interpretaties tegenover elkaar staan. De geschiedenis kent talloze voorbeelden van het feit dat de heersende meningen van wetenschap en overheid - vroeger kerk en overheid - minder toekomstpotentie hadden dan de ideeën van enkelingen of kleine groepen. Voor de toekomst is het vruchtbaar, wanneer er in plaats van de discussie (wie heeft er gelijk?) naar de dialoog (hoe ziet jouw werkelijkheid eruit?) gestreefd wordt. Een vrome wens? Een nastrevenswaardig ideaal? De toekomst zal het leren.

