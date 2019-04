Een dagelijkse portie wetenschap, in 159 vragen en 158 antwoorden

Het is een van de 159 vragen in ‘Het geheim van de frisbee’. En het mooie van deze vraag is dat het antwoord nog steeds niet gevonden is. De schrijvers van het boek, wetenschapsjournalist Bram Vermeer en techniekdocent Gerald Maurice, namen de proef op de som met een jampot met rijst en macaroni. Schud de pot en je ziet de macaroni naar boven komen. Op de een of andere manier vinden de kleinere rijstkorrels de weg naar beneden en de elleboogjes macaroni niet. Maar hoe precies ...

De andere 158 vragen in het boek hebben wel een antwoord. Ze gaan over alledaagse zaken die je tegenkomt onderweg, per auto of trein, en op vakantie in sneeuw of zon. En als je last hebt van muggen, zelfs in druilweer: hoe komt het dat een mug niet door die vallende druppels uit de lucht wordt gemept? Omdat, leggen Vermeer en Maurice uit, er tussen de druppels veel ruimte is. Voor een mug dan: hij kan ze ontwijken. En een mug is zoveel kleiner dan een regendruppel dat die bij een botsing niet met geweld uiteenspat. De mug krijgt misschien een zetje, maar beide vervolgen intact hun weg.

‘Het geheim van de frisbee’ is leerzaam en vermakelijk. Vragen en antwoorden zijn bondig en helder. Ideaal voor nachtkastje, wc en de wachtkamer. Voor je dagelijkse portie wetenschap, en als tussendoortje wat nutteloze kennis, bijvoorbeeld hoe het komt dat de pincode vier cijfers telt.

Gerald Maurice en Bram Vermeer, Het geheim van de frisbee, uitg. Oostenwind, Amsterdam, 224 blz., € 15.

