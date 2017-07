Een courgettevariatie op de hotdog

Was de courgettes en halveer ze in de lengte. Maak met een rond lepeltje een 'gootje' in de halve courgettes en verwijder indien nodig de pitjes. Laat de courgettehelften in enkele minuten in de magnetron net beetgaar worden, want ze moeten stevig blijven. De halve courgettes kunnen ook in ruim kokend water met wat zout geblancheerd worden. Laat uitlekken en dep ze droog. Verhit de oven tot 220 °C.

Leg 1 of 2 knakworstjes in het 'gootje' van een halve courgette. Smeer er royaal tomatenketchup op. Leg andere helft erop en besmeer met boter. Leg ze in een ingevette ovenschaal, steek de helften van elke courgette vast met cocktailprikkers. Strooi er geraspte kaas over en zet de schaal 10 minuten in de oven.

Als ze 'uit het vuistje' gegeten gaan worden trek dan voor kleine kinderen de cocktailprikkers eruit voordat u de gevulde courgettes tot de helft in een stukje vetvrij papier of aluminiumfolie wikkelt.

Basis-ingrediënten per portie • 1 kleine courgette • 1 of 2 knakworstjes • tomatenketchup • geraspte belegen kaas • cocktailprikkers • boter

Variaties Voor kinderen en grote mensen met wat meer smaakervaring zijn talrijke variatiesmogelijk. Bijvoorbeeld: - Gebruik andere worstjes, zoals knofkookworstjes, chipolataworstjes of bijvoorbeeldmerguez. Ze moeten gaar zijn voordat u ze in de courgettes stopt. En niet te droog. - Besmeer de uitgeholde courgettes met room- of geitenkaas, gemengd met wat provençaalse kruiden en knoflook. - Smeer courgettes en/of worstjes in met mosterd. - Leg in miniblokjes gesneden kerstomaatjes in de onderste courgette helft. - Serveer er met citroensap en olijfolie aangemaakte rucolablaadjes of ander groen bij. - Bedek de worstjes met een mengsel van roomkaas en mosterd, bestrooi ze met geraspte kaas en zet ze zonder courgettedeksel in de oven. - Leg wat gekruide, fijngehakte zuurkool onder of op de worstjes. Combineer naar smaak voor een nieuwe variatie. Op zoek naar nog meer inspiratie voor in de keuken? Lees hier alle recepten van Trouw.

