Een correctie op de ooglidcorrectie, kan dat?

Ik heb een ooglidcorrectie gehad, schrijft een lezer, maar er is te veel weggenomen van mijn bovenoogleden. Het maakt zijn leven er niet aangenamer op, meldt hij, want 's nachts kan hij zijn ogen niet meer voldoende sluiten en dat kost hem zijn nachtrust. Kan die fout worden hersteld, is zijn vraag.

Direct na de operatie is het bijna standaard dat de ogen niet helemaal sluiten Plastisch chirurg Peter Houpt

Ja, als er echt sprake is van een fout zal de arts die de ingreep heeft verricht die ongetwijfeld met liefde herstellen, zegt Peter Houpt, plastisch chirurg bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Maar of er echt te veel huid is weggenomen, is pas na een paar maanden vast te stellen.

Direct na de operatie is het bijna standaard dat de ogen niet helemaal sluiten, zegt Houpt. Vaak komen patiënten net een randje tekort, aldus de arts. De oogspiertjes zijn verlamd van de verdoving en hebben dus niet hun normale kracht. Na een paar dagen zijn die wel hersteld. Daarnaast maakt ook de zwelling als gevolg van de ooglidcorrectie het lastig om de ogen helemaal dicht te doen.

Dat is niet verontrustend maar wel onplezierig, zegt Houpt, omdat de patiënt er droge ogen van krijgt. "Wij geven na de operatie zalf mee voor in de nacht. Gewoon vaseline, die smeer je op je onderooglid en dan heb je geen last van droge ogen. Overdag werkt dat niet, want met vaseline op je oog zie je niks. Dus voor overdag krijgt de patiënt druppels mee." Bij een enkeling gaan de klachten niet over. Ook na een paar maanden sluit het ooglid niet goed. Iedere plastisch chirurg zal dat weleens hebben meegemaakt, schat Houpt in. Het blijft immers een inschatting hoeveel huid de arts moet verwijderen bij een ooglidcorrectie. Dat kan fout gaan, maar vaak komt dat niet voor.

Littekens Die fout kan worden hersteld. Sterker, die moet worden hersteld, aldus de Zwolse chirurg, want op den duur geeft een te kort ooglid problemen. Houpt: "De patiënt krijgt geïrriteerde, branderige ogen. Het voelt alsof er voortdurend zand in zit." Nog los van het ongemak geldt dat het hoornvlies uitdroogt als de oogleden er niet regelmatig overheen schuiven en het hoornvlies met traanvocht nat houden. Regelmatig knipperen verwijdert bovendien vuiltjes uit het oog. Ontstekingen kunnen het hoornvlies blijvend beschadigen; ze kunnen littekens achterlaten Doe je daar niets aan, dan kunnen de ogen ontstoken raken. Droge ogen maken het hoornvlies kwetsbaar voor binnendringende bacteriën. Ontstekingen kunnen het hoornvlies blijvend beschadigen; ze kunnen littekens achterlaten. Het risico op uitdroging van het hoornvlies is 's nachts minder, omdat de oogbol naar boven rolt als we slapen, legt Houpt uit. Het hoornvlies is dan wel beschermd, ook al is het ooglid te kort. Maar overdag is de bescherming onvoldoende wanneer de oogleden nooit helemaal sluiten. Een hersteloperatie is dan geboden, maar, zegt Houpt, die maakt de oogleden er niet mooier op. Er moet een stukje huid elders uit het lijf worden gesneden, achter het oor bijvoorbeeld, en aan het te korte ooglid worden bevestigd. Kleurverschil tussen de verschillende stukken huid is onvermijdelijk, zegt de chirurg. Heeft u ook een gezondheidsvraag? Mail naar gezondheid@trouw.nl

