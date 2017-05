Een carrière als topspeler is geen garantie voor een plek bij de trainerscursus

De zaak-Heitinga past in een aloude discussie. Guus Hiddink vond dat de ervaring van oud-spelers niet verloren moest gaan voor het Nederlandse voetbal. Daarom moest voor profspelers een versneld trainerstraject mogelijk zijn.

Jaap Stam was er een lichtend voorbeeld van. Hij stopte in 2015 met zijn cursus omdat hij de opleiding 'te klassikaal' vond, maar haalde dankzij een opleiding 'op maat' toch zijn diploma.

Of denk aan Frank de Boer, die met Ajax vier keer de landstitel behaalde, en Giovanni van Bronckhorst, die met Feyenoord op de drempel staat van het eerste kampioenschap in achttien jaar.

Daar tegenover staat de inmiddels gevleugelde uitspraak van Co Adriaanse uit 2001. Hij sprak toen lovend over de speler en persoon Marco van Basten, maar zei meteen daarna: een goed paard is nog geen goede ruiter. Een succesvolle carrière als speler is geen garantie dat ook als trainer de top kan worden gehaald.

Heitinga is voorlopig nog geen ruiter. Hij is wel veelvuldig te zien als analist bij SBS6. Bijvoorbeeld bij de bekerfinale Vitesse-AZ, afgelopen zondag. "Vitesse kende een zenuwachtige start, vooral aan het begin", zei Heitinga. Het leidde tot wat gegrinnik op sociale media.

Het werd er dinsdag niet echt beter op: "Die Ronaldo kan je er goed bij hebben", zei de oud-prof van onder meer Ajax bloedserieus nadat Cristiano Ronaldo Real Madrid met een hattrick naar 3-0 had geschoten in de halve finale van de Champions League. Helemaal waar, natuurlijk. Maar het was wel een erg open deur.

Nieuwe opzet

Het is natuurlijk flauw Heitinga alleen op zijn uitspraken rond een voetbalwedstrijd te beoordelen. Belangrijker in zijn geval is dat hij slachtoffer is van de nieuwe opzet van de trainerscursus, die door Ron Jans gaat worden gegeven. In die opzet is een verleden als profspeler niet langer een zwaarwegend argument om toegelaten te worden.

De KNVB kiest er namelijk voor de kansen voor een ex-international en een trainer 'met een universitaire opleiding' gelijk te trekken. Niet alleen kennis en kunde is belangrijk, ook het 'constante vermogen om te leren'. In andere woorden: oud-profvoetballer zijn betekent niet automatisch een plek in de cursus.

De Nederlandse voetbalbond communiceerde er in februari, toen de nieuwe opzet van de cursus werd gepresenteerd, als volgt over: "Een cursist werd in het verleden voor 60 procent beoordeeld op basis van zijn cv (werkervaring, opleiding en ervaring als speler) en voor 40 procent op basis van een cursusdag, waar onder andere een psychologische en persoonlijkheidstest gedaan worden. In de nieuwe opzet wegen beide onderdelen voor 50 procent mee in de toelating."