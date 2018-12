Een boete gekregen voor te hard rijden? Grote kans dat u een Audi, BMW of Landrover rijdt

Heeft u een auto van de zaak? Dan rijdt u waarschijnlijk vaker te hard dan uw buurman die zijn auto zelf heeft gekocht. Ruim een derde (35 procent) van alle personenauto’s die op naam van bedrijven staat werd vorig jaar bekeurd voor te hard rijden.

De particuliere autobezitter rijdt met meer discipline. Van hen werd iets meer dan 30 procent op de bon geslingerd, zo becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarschijnlijk is het gat tussen leaserijders en autobezitters nog groter, denken de statistici. Ze telden in hun berekeningen ook de bedrijfsauto’s mee die nog niet, of niet meer op de weg te vinden zijn, omdat ze in de showroom staan of op de sloop wachten.

Opmerkelijk is dat bestuurders van hybride auto’s en diesels naar verhouding het vaakst over de schreef gaan

Er zijn in 2017 5,8 miljoen boetes voor te hard rijden uitgeschreven aan Nederlandse automobilisten. Zowat de helft was voor overtredingen binnen de bebouwde kom. Het gros van de snelheidsboetes was voor een overschrijding van de maximumsnelheid met 5 tot 10 kilometer per uur, waarvoor de automobilist een paar tientjes moet neertellen. Een heel kleine minderheid van de bonnen (1 procent, toch nog 70.000 bekeuringen) ging naar weggebruikers die 30 kilometer of meer te hard reden. Zij kunnen op een gang naar de rechter en een strafblad rekenen.

Opmerkelijk is dat bestuurders van hybride auto’s en diesels naar verhouding het vaakst over de schreef gaan. Volgens het CBS komt dit doordat dit vaak auto’s van de zaak zijn. Van de dertig meest voorkomende automerken viel er vooral bij bestuurders van de luxewagens Audi (48 procent), BMW (46), Volvo en Landrover (beide 45) een boete op de mat.

