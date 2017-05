Een bloemenmeer in een holle stad

Op de dag van de match tussen Ajax en United staat het Albert Square voor het stadhuis nog vol met satellietwagens van de internationale pers, lange kabels kronkelen naar lampen en camera's op statieven, camera's gericht op de rij van bloemen, briefjes, speelgoed, opgebrande waxinelichten tegen de gevel van het stadhuis.

Lees verder na de advertentie

Verslaggevers doen hun stand-up, mannen in colbert en stropdas, boven casual jeans en gympen. De hele dag door sijpelen fragmenten van nieuws door via de politie, één aanhouding, nee twee, nee drie, nee vijf.

Intussen lijkt Manchester op halve kracht te draaien terwijl de wijde omgeving om de Manchester Arena, oord van de aanslag, nog steeds is afgezet. Treinstations liggen stil, en in het stadscentrum heerst een onwerkelijke kalmte. Die middag neem ik met Tony, mijn metgezel, de tram naar Old Trafford, het stadion van Manchester United. Ook hier, enkele uren voor de match, die stilte, maar ook strenge controles bij het stadion.

We worden helemaal gefouilleerd, en als we staand op het plein voor het stadion, tussen de standbeelden van Sir Matt Busby en de United Trinity van George Best, Dennis Law en Bobby Charlton, een foto maken, snelt een beveiliger toe en zegt dat dat verboden is. Hij zweet in zijn te warme reflecterende jas en is nerveus.

Ook op don­der­dag­och­tend, als we uit Manchester wegrijden, is het leven in de binnenstad nog steeds niet helemaal teruggekeerd

Evenementen in de buurt van het stadion zijn afgelast, we kunnen eventueel terecht in de sportbar van het Football Hotel tegenover het stadion. We eten er fish and chips met azijn, maar ook hier is geen stemming – alleen enkele verslaggevers die in een laptop staren.

Als we terugkeren in de binnenstad, is het Albert Square ontruimd; de bloemen zijn verplaatst naar het St Anne Square wat verderop, aan de voet van katoenfabrikant Richard Cobden, een liberale politicus en hervormer uit de negentiende eeuw. De satellietwagens zijn gevolgd.

Een jonge vrouw huilt in haar rode Manchester United-sjaal. Op Twitter zie ik een dan nog feestende menigte op het Amsterdamse Museumplein.

Amazing Grace We zoeken naar pubs in de stad waar de wedstrijd te zien. Vrijwel nergens. Lege binnenstad; aan de rand een donkere arcade met restaurants, Walkabout, een Australische bar, een Bierkeller en een nachtclub die Tiger Tiger heet. Daar vieren enkele tientallen fans hun overwinning en zingen na afloop dwars door hun bierlust heen You can stick your fucking Isis up your arse. Niet op St Anne Square. Daar groeit het bloemenmeer tegen de voet van het standbeeld. Erboven kleurige heliumballonnen, glanzend in de lampen van de televisieteams, die er in een dichte kring omheen staan en zo ook elkaar filmen. Ook hier zingen ze. Heel aarzelend weerklinkt 'Amazing Grace'. Ook op donderdagochtend, als we uit Manchester wegrijden, is het leven in de binnenstad nog steeds niet helemaal teruggekeerd. Hoewel daarnet, bij de één minuut stilte op St Anne Square, als bij toverslag duizenden samenstroomden en zwijgend hun tranen bedwongen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.