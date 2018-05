Een bezoek aan de beurs maakte het vak management en organisatie meteen een stuk leuker

Toch blijft management en organisatie een lastig vak, zegt hij. Drie weken lang maakte hij elke dag opgaven: hij heeft er al drie oude examens opzitten. Vanochtend leest Jelle de stof nog even door om alles in zijn 'kortetermijngeheugen te stampen'.

Eigenlijk is Jelle zelf ook al een beetje een belegger. Zijn vader legde een klein startkapitaal in bij de bank - 'soms maar tien cent per aandeel' - en samen houden ze de koersen in de gaten. "Geld ga je er niet mee verdienen: het is vooral een beetje uittesten. Hoe werkt dat nou, die aandelen?"

De eerste paar jaar vond Jelle Bootsma management en organisatie net boekhouden. "Je begon met balansjes opstellen, maar bij mij kwamen ze nooit in balans. Heel saai." Maar begin dit jaar kwam het naamloze vennootschap ter sprake: grote, beursgenoteerde bedrijven die aandelen op de markt hebben. Met zijn klasgenoten bezocht Jelle de beurs in Amsterdam. "Het vak werd meteen leuker."

De vooruitblik

Maatschappijkunde hoort te gaan over wie we zijn en hoe we het met elkaar regelen in dit land, vindt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En daar geeft het vmbo-tl-examen echt uiting aan, zegt hij. "Het zijn de verhalen van de straat gekoppeld aan hoe ons recht, onze politiek en onze samenleving werken."

Leerlingen moeten niet alleen laten zien hoe onze samenleving technisch in elkaar zit, ook ethische vraagstukken over het huwelijk en homoseksualiteit komen naar voren. Belangrijk, vindt Putters. "Kun je hier homo zijn zonder te worden bedreigd? Het examen toetst of je iets weet over de manier waarop wij in Nederland samenleven."

In het examen worden actuele kwesties besproken, zoals een noodverordening tijdens een voetbalwedstrijd in Deventer. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat leerlingen de krant lezen of nieuwssites volgen, zegt Putters.

Met dit examen worden leerlingen beloond die hard hebben gestudeerd, meent hij. "Hoe werkt de gemeenteraad, en wat doet de informateur tijdens de kabinetsformatie? Voor de leerlingen was het een lastige klus, want er zaten veel feitjes in. Met een voldoende laat je zien dat je echt iets van ons land en onze systemen begrepen hebt."