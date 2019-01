Een bescheiden colonne moet Dover klaarstomen voor de brexitdrukte

Lange files van vrachtwagens worden verwacht in Dover mocht Groot-Brittannië zonder verdere afspraken uit de Europese Unie stappen. Want een brexit zonder deal zal leiden tot meer grenscontroles in de ­haven, is daarbij de gedachte. Om zich op dit scenario voor te bereiden, testten de Britten gister­ochtend alvast een verkeersplan voor de regio rond Dover. Erg realistisch was die proef volgens een deel van de vrachtwagenchauffeurs niet.

Een test met minder dan honderd voertuigen is niet eens een druppel in de oceaan Charlie Elphicke, lagerhuislid voor Dover

Tientallen van hen reden gisteren in alle vroegte, nog voor de files waren losgebarsten, van het verlaten vliegveld Manston in Kent naar de haven van Dover en terug. De Britse autoriteiten wilden zien of het haalbaar is om de ongebruikte luchthaven in te zetten als parkeerplaats voor zo’n zesduizend voertuigen. Maar voor de proef gingen nog geen negentig vrachtwagenchauffeurs de weg op.

“Een test met minder dan honderd voertuigen is niet eens een druppel in de oceaan”, zei de parlementariër die Dover vertegenwoordigt in het Lagerhuis, de conservatief Charlie Elphicke. “We moeten onthouden dat de Kanaalhavens iedere dag 10.000 vrachtwagens moeten verwerken”, zei hij. En ook de vrachtwagenchauffeurs zelf reageerden sceptisch.

David Martin, een chauffeur bij IntLogistics noemde de repetitie ‘verspilde tijd’ in de krant The ­Guardian. “Met een tachtigtal vrachtwagens kun je het systeem niet testen”, zei hij.

Martin wijst er ook op dat de regeringsplannen de chauffeurs op kosten zullen jagen. Want ook de chauffeurs die op weg zijn naar de Eurotunnel moeten eerst via Manston rijden. En dat betekent dat ze zo’n twee tot drie keer per week ongeveer 60 kilometer moeten omrijden, rekent Martin voor.

