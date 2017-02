Een avondje flipperen in Eindhoven (PSV - NEC 3-1)

NEC speler Robin Buwalda (L) in duel met PSV speler Luuk de Jong (R) © ANP Pro Shots

Natuurlijk viel er in cijfermatige zin weinig aan te merken op de zesde zege op rij van PSV. Een 3-1-zege op een laagvlieger als NEC zal de wenkbrauwen niet doen fronsen, eerder als kennisgeving worden aangenomen. Marco van Ginkel prikte er zowaar een penalty in, niet de specialiteit van het huis, Bart Ramselaar was ook weer belangrijk met een treffer en zelfs Luuk de Jong, zaterdag de flipperkoning van het Philips Stadion, raakte in de slotminuut eindelijk een bal naar behoren. Omdat één fatsoenlijke aanval van NEC-zijde ook tot een goal leidde (van Messaoud) was de uitslag snel verklaard, maar dat vertelde niet het hele verhaal van dit soort armetierige onderonsjes, waar de eredivisie patent op lijkt te hebben.

Want het blijft bijzonder veel moeite kosten om in PSV een serieuze titelkandidaat te zien. Van ingeslepen patronen ontbreekt ook op twee derde van de competitie nog steeds elk spoor. De opbouw is stroperig, het tempo laag, het innerlijke vuur bevindt zich op waakvlamniveau en er is een schrijnend gebrek aan creativiteit. En wat te denken van zoiets elementairs als een ordentelijke balbehandeling. Na bijna elke hard ingespeelde pass springt de bal soms meters bij de ontvangende speler vandaan, een trend die zaterdag al bij de aftrap werd ingezet en negentig minuten lang werd gevolgd.

Dit tranendal leidde terecht tot ontevredenheid bij het thuispubliek culminerend in een algehele blijk van afkeuring, slechts doorbroken toen plaatselijke held Jorrit Hendrix zich losmaakte van de reservebank en later in mocht vallen. Dat er enkel voor een kalende antiheld wordt geapplaudisseerd zegt in dit verband voldoende. De rest is het momenteel amper waard. Het op vermaak beluste publiek kan zich inmiddels betere invullingen van de zaterdagavond voorstellen, zelfs in Eindhoven.

Moedeloosheid Coach Phillip Cocu houdt zich groot, maar bij de coach, die groot werd bij Barcelona en het destijds nog wel imponerende Oranje, moet ook een soort moedeloosheid ontstaan over zoveel onkunde. Neem bijvoorbeeld de capriolen van Andrés Guardado. Een paar seizoenen geleden nog veelgeprezen als het oliemannetje van PSV, als de man die de club een Champions League-uitstraling gaf. Maar anno 2017 is de Mexicaan verworden tot een slap aftreksel van zichzelf, als een meeloper die allang voorbijgesneld is door Van Ginkel en Ramselaar. Zonder dat dynamische duo was PSV allang afgehaakt in de race om de landstitel, nu mag de club blijven hopen op een mirakel. Daar zou volgende week zondag dan het fundament voor moeten worden gelegd in de Rotterdamse Kuip als de ontmoeting met koploper Feyenoord op het programma staat. Afgaande op het vertoonde spel van zaterdag tegen NEC gaat PSV daar een kansloze nederlaag tegemoet, zodat het de titelaspiraties definitief kan begraven. Maar dit ‘verlos PSV uit zijn lijden-scenario’ is nog niet geheel doorgedrongen tot de selectie. Men klampt zich wanhopig vast aan resultaten uit het verleden, uit het gegeven dat PSV altijd beter presteert tegen goede tegenstanders en dat een affiche als dat van Feyenoord-PSV in een kolkende Kuip wél iets losmaakt bij de nu nog lethargisch opererende Eindhovenaren. Eén ding is zeker: met flipperkastvoetbal gaat PSV het zondag niet redden.

De Jong: tegen topclubs stijgen we boven onszelf uit Luuk de Jong was gisteren de eerste om toe te geven dat de wedstrijd tegen NEC verre van zinnenprikkelend was, maar “als je ’m dan toch weet te winnen, maakt dat een hoop goed. Zo werkt dat in de sport. Over een paar weken staat de 3-1 nog recht overeind terwijl niemand weet hoe de uitslag tot stand kwam”, aldus de aanvoerder van PSV die de komende confrontatie met Feyenoord met vertrouwen tegemoet ziet. “De focus en de energie zijn er, zeker na de winterstop. De doelstelling is duidelijk: we moeten winnen van Feyenoord, met een gelijkspel schieten we niks op. We hebben eerder tegen topclubs laten zien dat we boven onszelf uit kunnen stijgen en een hoog niveau kunnen halen. De afgelopen jaren hebben we tegen Feyenoord goede resultaten geboekt, in het thuisduel waren we veel beter, maar wonnen we niet. Kuipvrees heb ik niet, heb daar vaak genoeg een resultaat gehaald. Het blijft altijd een mooie plek om te spelen, voor dit soort wedstrijden ben je ooit voetballer geworden.”

