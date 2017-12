Eén avond baas van de straat

Het lijkt wel pakjesavond bij de familie Van der Veen. In plaats van cadeautjes liggen er dozen en tassen vol vuurwerk verspreid door de woonkamer. Samen met dochter Iris (17) en zoon Tim (10) bekijkt Nick van der Veen (47) de aanwinst van dit jaar. Af en toe haalt hij iets tevoorschijn. "Kijk deze vuurpijl, een Tolle Lola. Dat is echt een klassieker!"

Het is rustig in Graan voor Visch, een doorsnee jarenzeventigwijk in Hoofddorp. Maar morgen is dat anders. Van der Veen kan niet wachten zijn vuurwerkshow aan de buurt te laten zien. En andersom ook. Hij heeft zelfs kerstkaarten ontvangen van mensen die zeggen uit te kijken naar het spektakel. "Ik ben toch wel de vuurwerkman van de buurt."

Hoe de show eruit gaat zien? Dat staat al vast. Eerst gaat het vuurwerk van de buurtbewoners de lucht in. Als dat voorbij is, zet Van der Veen in. "Eerst met een paar fonteinen die heel hoog gaan. Daarna gaan we los met prachtige cakecombinaties. Soms komen er wel negentig mensen kijken!"

Vuurwerkhobby In zijn dagelijks leven ontwikkelt Van der Veen websites en apps. Daarnaast houdt hij er een heuse vuurwerkhobby op na, met een online vuurwerkmuseum, deelname aan vuurwerkwedstrijden en een Facebookpagina voor het behoud van de vuurwerktraditie. Soms maakt hij tripjes met gelijkgestemden naar vuurwerkwalhalla Duitsland. Toch geeft hij niet meer dan vierhonderd euro per jaar uit aan vuurwerk. Hij doet hier en daar wat werk voor vuurwerkbedrijven en dat maakt dat er voor gemiddeld tweeduizend euro de lucht in gaat. Eerst gaat het vuurwerk van de buurtbewoners de lucht in. Als dat voorbij is, zet Van der Veen in De vuurwerkgekte zit in de familie. Toen hij zeven was, kreeg hij van zijn broer een rotje en ook vader was niet vies van vuurwerk. Van der Veen wist goed hoe hij hem zo ver moest krijgen om meer vuurwerk te kopen. "Ik maakte al mijn zakgeld op aan knalvuurwerk. Mijn vader hield alleen van siervuurwerk dus ik wist dat hij dan altijd wat extra's zou bijleggen", lacht hij. Nu deelt hij zijn liefde voor vuurwerk met zijn vier kinderen. Zijn oudste dochter Iris deed zelfs mee aan een vuurwerkwedstrijd. "Mijn vriendinnen vieren nieuwjaar met drank en feesten. Ik blijf liever thuis om met mijn vader vuurwerk af te steken", zegt ze. Ook zoon Tim is gek op vuurwerk, met name op knallers. "Toen hij vuurwerk onder de kerstboom vond, glinsterden zijn ogen. Wij delen toch wel dezelfde vuurwerkgenen." Van der Veen vindt het belangrijk dat zijn kinderen goed met vuurwerk leren omgaan. "Het is onderdeel van de opvoeding. Vanaf dag één dragen ze een vuurwerkbril, gebruiken ze vuurwerk naar leeftijd en leren ze gevaren herkennen." Willen zijn kinderen de vuurwerktraditie voortzetten? Tim reageert instemmend. Iris wil nog even afwachten wat de toekomst brengt. Volgend jaar doet ze in ieder geval weer mee met een wedstrijd.