Een automatisch rijdend, milieuvriendelijk bestelbusje? Voorlopig vooral een pr-stunt

Leuk natuurlijk, deze alternatieve werkgelegenheid voor de postbode van ooit. Maar ronkende dieselbusjes zijn niet echt milieuvriendelijk. Bovendien staan ze hinderlijk in de weg. Ford-ingenieurs hebben een droombeeld geschetst van het bestelbusje van de toekomst.

Fords Autolivery is een autonoom rijdende elektrische bestelwagen. Om flatbewoners een plezier te doen, heeft Fords Autolivery zelfs een bezorgdrone aan boord. In Fords visie vliegt de drone met het bestelde pakket naar het juiste balkon. Op dat balkon staat een landingsplatform voor bezorgdrones. Gemak dient de mens. In Fords animatiefilm vliegt de verse venkel precies op tijd binnen, net als de eetgasten aanbellen voor het aperitief.

Realistisch of niet zo'n Autolivery, Ford doet zoals veel merken mee in de technologie-veldslag die is ingezet door Elon Musk van onder meer Tesla en SpaceX. Musk verrast continu met mediagenieke innovaties. Inmiddels presenteren alle grote automerken en ICT-bedrijven opvallende visioenen van het vervoer in de toekomst. Ford wil relevant blijven als autofabriek en steekt energie in autonoom vervoer en gebaren- en spraakherkenning. Het is zoeken naar de T-Ford 2.0.

© RV

Pr-stunt De Autolivery is een schot voor de boeg, een pr-stunt. Voordat elektrisch, autonoom rijden echt kan inburgeren, moeten eerst klanten en overheden beter klaargestoomd worden. Van de laadpalen en de privacyregels tot aan de verkeersregels - denk aan bezorgdrones - moet veel worden aangepast of nog worden bedacht. Een taai proces, zeker als dit per land verschilt. Maar autofabrikanten gaan gewoon door met innoveren: dit is hun strijd om het voortbestaan. Een Autolivery is dus een gevalletje 'Keeping up with the Musks'. Consumenten worden massaal met innovatienieuws bestookt over elektrisch en autonoom rijden, zeker door de Volkswagen Groep die het dieseldrama graag doet vergeten. Voor de autorijdende mens is voorlopig nog een rol weggelegd, maar via spraak- en gebarenherkenning gaan auto's zich, in Fords visie, als persoonlijk assistent meer met je rijgedrag bemoeien. Pakketbezorgers zijn gewaarschuwd.

