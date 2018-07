Een appartement met uitzicht op de Nijl

Madam Cristine, zoals ze zich voorstelde, liep met mij door haar appartement met uitzicht op de Nijl. Dertig jaar geleden streek ze zelf neer in dit appartement op het eiland Zamalek. Het hoge beige flatgebouw was toen gloednieuw, een van de tientallen flats die op de plaats kwamen te staan van de oude aristocratische villa's en tuinen van koningen. Net als Cristine wilde iedere familie met geld naar dit Nijl-eiland in het midden van Cairo verhuizen. "Deze buurt is voor de eerste klasse", zei ze weleens met dédain.

Lees verder na de advertentie

e elite verhuisde naar compounds, omheinde buurten aan de rand van de stad

Toch is de buurt niet meer zo gewild als vroeger. De elite verhuisde naar compounds, omheinde buurten aan de rand van de stad. Daar is de lucht schoner en hebben de bijna identieke vrijstaande huizen een tuin met sprinklersysteem. De hoge muren van de compounds schermen de rijke families af van de rest van de stad, zoals het eiland Zamalek dat lang deed. Maar Caïro groeide hard om het eiland heen, met steeds meer verkeer en herrie.

Cristine geloofde nog vurig in de oude glorie van Zamalek. Ze verzorgde haar verouderende flat zoals zij haar verouderende uiterlijk verzorgde. Liet haar meubels repareren, kleurde haar haren bij. Haar dierbare Italiaanse meubels staan er precies zo bij als dertig jaar geleden, onder portretten van Jezus en kitscherige schilderijen van halfnaakte diva's.

In die tijdscapsule leerde ik haar kennen. Ze vertelde, terwijl we samen wachtten op de klusjesman als de wasmachine het weer eens begaf of als ze de huur op kwam halen. Ze trouwde drie keer, met 'knappe en rijke mannen' en woonde in Zweden, Nederland en Libië. Daarna streek ze weer neer op haar oude eiland, Zamalek. Daar woonde ze tot haar man overleed; daarna verhuurde ze de flat aan expats.

Ze kwam steeds moeilijker de trap op en werd ziek. Ik ging bij haar langs om de huur af te geven en vond haar in de verouderde flat waar ze de afgelopen jaren woonde, haar haren los en zonder make-up. Haar appartement rook muf en de meubels beschermde ze met een dikke laag plastic. Ze voelde zich alleen, vertelde ze. "Bid jij voor me, als ik dood ben?"

Na haar overlijden in maart dook opeens een zoon op. Zelfs bij haar geliefde kerk wisten ze niet van zijn bestaan. "Ik hield van haar en zij van mij, maar ze sloot haar binnenwereld voor ons af", vertelde haar kerkvriendin Zoher. Haar zoon, de nieuwe eigenaar van het appartement, kwam op een middag langs. Hij was al jaren niet op de plek geweest waar hij opgroeide. Op weg naar de berging, merkte hij de rammelende wasmachine op. "Dat meen je niet", zegt hij. "Die doet het na dertig jaar nog steeds?"

Correspondent Kim Deen schrijft deze week dagelijks een column over haar leven in Caïro.

Lees ook