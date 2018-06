Een alternatieve dienstplicht moet kunnen, oordeelt het Zuid-Koreaans Hof

Geen land ter wereld heeft zoveel dienstweigeraars gevangengezet als Zuid-Korea, bijna 20.000 sinds 1953. Velen van hen zijn Jehova's getuigen, die principieel geen militaire handelingen verrichten. Maar door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Seoul is er nu hoop voor alle Zuid-Koreaanse pacifisten.

Het hof oordeelde donderdag dat artikel 5 van de wet op de militaire dienstplicht ongrondwettelijk is, omdat er geen alternatief wordt geboden. De regering en het parlement krijgen tot eind volgend jaar om de wet te wijzigen. Zuid-Korea is een van de weinige landen ter wereld die geen alternatieve dienstplicht kennen.

"De staat kan dit probleem niet langer voor zich uit schuiven", liet het hof weten in de uitspraak, die tot stand kwam met de steun van zes rechters en drie tegenstemmen. Met dit oordeel neemt het hof afstand van twee eerdere uitspraken, in 2004 en 2011. Toen achtten de rechters het belang van de landsverdediging nog groter dan de gewetensvrijheid.

Verdediging

Veel Zuid-Koreanen hechten nog altijd sterk aan verdediging van hun land. Voor het hof stonden donderdag demonstranten die riepen: "Waarom gaan jullie niet gewoon het land uit als jullie niet in dienst willen?" Maar het hof oordeelt dat het aantal dienstweigeraars nooit zo groot zal zijn dat de defensie echt in gevaar komt.

De stemming in Zuid-Korea is ook veranderd in de afgelopen jaren. President Moon Jae-in beloofde vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne invoering van een alternatieve dienstplicht. Daarbij wordt gedacht aan werk in de opvang voor daklozen, in ziekenhuizen of gevangenissen. Sinds 2011 hebben rechters al 85 gewetensbezwaarden vrijgesproken, maar justitie heeft steeds hoger beroep aangetekend.

Noord- en Zuid-Korea hebben nooit vrede gesloten sinds 1953, toen de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand. Zuid-Koreaanse mannen moeten nu tussen hun achttiende en hun 28ste levensjaar 21 tot 24 maanden in dienst. Wie weigert kan maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen, in de praktijk is dat meestal achttien maanden. Noord-Koreanen moeten wel tien jaar in dienst.

De grens tussen Noord- en Zuid-Korea is de militair zwaarst bewaakte grens ter wereld. Maar in een topontmoeting van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Moon in april is afgesproken dat de twee landen naar een vredesverdrag streven.

In de jaren na de Koreaanse Oorlog heeft de Zuid-Koreaanse regering veel Jehova's getuigen opgepakt en opgesloten. Zij zijn volgens getuigen zwaar mishandeld en ze kregen weinig steun van andere kerken. Deze geloofgemeenschap telt ongeveer 100.000 leden in een land met ruim 51 miljoen inwoners. Een ruime meerderheid van de Zuid-Koreanen rekent zichzelf niet tot een geloofsrichting, ongeveer 28 procent is christelijk en 16 procent boeddhistisch.

Voor pacifisten komt de uitspraak als een grote opluchting. "Ik weiger een geweer op te pakken, ik wijs iedere vorm van geweld af", zegt Hong Jeong-hun in The New York Times. Hong, geen Jehova's getuige maar wel gewetensbezwaarde, werd als getuige door het hof gehoord. "Deze uitspraak is een sterke boodschap tegen het straffen van degenen die de vrede willen beschermen tegen geweld."