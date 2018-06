Een achtbaan beleef je samen

Of we over tien jaar met een virtuele bril door de Efteling lopen? Salesdirecteur Jack van de Vliert van het pretpark in Kaatsheuvel denkt van niet. “De Efteling is een gezamenlijke beleving, naast elkaar gillen of genieten in een attractie blijft bij ons de hoofdzaak.”

Collega’s van Toverland en Walibi Belgium sluiten zich bij Van de Vliert aan. “Het gaat om het gevoel, dat je uit een achtbaan stapt en roept: yes! nog een keer”, zegt Marc Guffens van Walibi. Net als de Efteling investeren Toverland en Walibi Belgium op dit moment tientallen miljoenen euro’s in hun park. Deze week vertelden ze over de nieuwste trends in pretparkenland, op een persconferentie van de wereldwijde koepelorganisatie voor dagattracties IAAPA.

De internationale bezoeken ziet Jack van de Vliert als een grote uitdaging voor de komende jaren

Thema van het persmoment was attracties en attractieparken: nu en over tien jaar. Attracties blijven vernieuwen om gasten te verleiden. Ter illustratie daarvan gaf IAAPA een inkijkje bij de gastheer van de persconferentie, de attractie 'This is Holland' in Amsterdam. Sinds dit jaar is dit park open. Met helikopters is Nederland van boven in beeld gebracht . Bij This is Holland kunnen mensen hangend in de gordels, inclusief wind, nevel en de geur van tulpenbloesem, deze beelden in vogelvlucht bekijken.

Diversificatie This is Holland is volgens de vicepresident Jakob Wahl van de Europese tak van IAAPA slechts een van de voorbeelden van vernieuwingen die dagattracties doorvoeren. Diversificatie is een andere. “Twintig jaar geleden had je een waterpark, dierentuin, pretpark of museum. Nu combineren ondernemers verschillende elementen. Zoals Wildlands in Emmen, een dierentuin met twee achtbanen. Een hotel bij een pretpark? Dat is tegenwoordig heel normaal.” In dat laatste schuilt wel een gevaar zegt Stef Driessen, sectoreconoom vrije tijd bij ABN Amro. “Het moet wel duidelijk blijven wat je bent en voor wie je er wilt zijn.” Kiezen voor een specifieke koers kan volgens Driessen ook een impuls geven aan het aantal bezoekers. ABN Amro rekent dit jaar op een stijging van de bezoekersaantallen van 3 procent voor de Nederlandse attractieparken. Volgend jaar komt daar nog eens 2,5 procent bij. Consumentenvertrouwen stuwt het pretparkbezoek en internationale toeristen weten steeds beter de weg naar dagattracties te vinden. De internationale bezoeken ziet Jack van de Vliert als een grote uitdaging voor de komende jaren. De Efteling is de grootste dagattractie van Nederland met meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar, en het aandeel buitenlandse gasten groeit. “Je wilt iedere gast een verhaal vertellen, zoals dat van de roversbende de Bokkenrijders in onze Villa Volta. Maar hoe doe je dat als er naast Nederlandse ook Duitse en Franse kinderen in de villa staan? Iets met een smartphone kan een oplossing zijn, maar we willen ook niet dat iedereen de hele tijd op een schermpje kijkt. Internationalisering is mooi maar levert ook een nieuw spanningsveld op.” Nog zo’n spanningsveld is de wachttijd van attracties die onder druk staat als er meer bezoekers zijn. Pretparken experimenteren al met (dure) VIP-kaartjes met beperkte wachttijden. Digitale innovaties helpen hierbij. “We werken al met virtueel wachten, waarbij je vooraf een tijdslot kunt reserveren”, zegt Van de Vliert. “Maar wachten heeft ook een functie: het bouwt de spanning op. Wat bijvoorbeeld goed werkt is een puzzel in een wachtrij. Zo is de wachtrij van onze Vliegende Hollander – een waterachtbaan – volledig gethematiseerd. Terwijl je wacht voelt het alsof de pret al is begonnen.”

P ret buiten de attractie Van de tientallen miljoenen euro's die Toverland en Walibi Belgium investeren in het park gaat lang niet alles op aan wildwaterbanen en schommelschepen. Ook buiten de attracties is er steeds meer te zien en te doen. Bijvoorbeeld door de verschillende themagebieden waarin parken worden opgedeeld. "Vroeger ging je van attractie naar attractie, nu investeren we veel geld in beleving tussen de attracties door", zegt Marc Guffens van Walibi Belgium.