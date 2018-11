Een accountantswereld zonder cijfers, dat is de droom van Manifesto

Hoeveel uren hij per week werkt? Erik Friedeberg (51) haalt zijn schouders op. “Geen idee. Veel.” En vakantiedagen. Hoeveel heeft hij er? Een lachje deze keer. “We gaan gewoon op vakantie als we daar zin in hebben. Soms een week. Soms twee.” Salaris dan. Hoe zit het daarmee? “Dat hebben we gemaximeerd. We hebben geen winstoogmerk.”

Al bij binnenkomst is het duidelijk: bij het bedrijf Manifesto gaan de dingen anders. Hier geen receptie of secretaresse van de grote baas die de gasten installeert in een strakke zithoek. Nee, oprichter Friedeberg ontvangt gasten bij zijn bar, met verse kruidenthee en een blitse koffiemachine.

“Wil je bij ons komen werken, dan moet je eerst een baristacursus volgen om goede koffie te leren zetten.” Friedeberg is bloedserieus. “Ook al loop je stage. Een afstudeerstagiair dacht dat we hem in de zeik namen. Maar koffie zetten is een manier om met mensen in gesprek te komen, hun dromen te achterhalen.”

Dromen

Die dromen zijn nou net waar het vier jaar jonge Manifesto op gestoeld is. Opvallend, want op papier is Manifesto een accountantskantoor. En de stereotype accountant–cijfervreter, spaarzaam met woorden, stoffig pak, attachékoffer- heeft niet veel met het achterhalen van dromen. Friedeberg weet het nog van zijn tijd als coach bij een groot accountantskantoor ruim twintig jaar geleden. Als hij aan een ondernemer vroeg waar zijn interesse lag of waarom hij geld stopte in activiteiten en producten die zo ver van hem afstonden, dan keken zijn collega’s hem vreemd aan. “Dat moet je echt niet meer doen”, klonk het na afloop dan. “Zo raken we klanten kwijt.”

Tegen automatisering valt uiteindelijk niet op te concurreren. Kantoren moeten dan wel op zoek naar een ander verdienmodel Erik Friedeberg

Niets van waar, kan hij inmiddels zeggen vanuit zijn eigenzinnig ingerichte kantoor in Amsterdam. Daar waar hip de aluminium buizen uit het plafond steken, inspiratieteksten op de muur prijken, vintage meubels de ruimte vullen, en zelfs een antiek telraam en babywagen uit de zestiger jaren, vertellen ondernemers hem juist behoefte te hebben aan dat persoonlijke gesprek. Die zoektocht naar hun dromen. Een behoefte die hij ook al bij zijn vorige bedrijf oppikte. “Ik hielp ondernemers in financiële nood.” Uit pure wanhoop stopten die soms alleen ergens geld in om het hoofd boven water te houden. “Ondertussen hielden accountants hun mond als ze het mis zagen gaan. Uit vrees hun klant te verliezen.”

Samen met collega Monique Piek toont Friedeberg zich de accountant nieuwe stijl. Geen uurtje-factuurtje, maar een vast bedrag voor alle diensten. Geen hoge directieposities die nagestreefd kunnen worden, maar klanten die in een coöperatie van en met elkaar leren. Geen nadruk op jaarrekeningen, maar op coaching, de zoektocht naar de meerwaarde van de ondernemer.