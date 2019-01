Edith Schippers, de VVD-droomkandidaat om Rutte op te volgen, kiest voor DSM

Hoe graag VVD-politica Edith Schippers zelf premier wilde worden, of niet, is altijd onduidelijk gebleven. Maar ze gaat er geen gooi meer naar doen. Schippers kiest voor het bedrijfsleven.

De oud-minister (54) wordt de hoogste baas van DSM Nederland, de binnenlandse tak van het internationale concern DSM. Daarmee vindt ze de baan buiten haar comfortzone, precies zoals ze wilde. Na meer dan een kwarteeuw op het Binnenhof, waar ze begon als fractiemedewerker, gaat ze buiten de politiek aan de slag. Het chemiebedrijf krijgt voor het eerst een vrouw aan de top.

“De beste vrouwelijke premier die Nederland nooit heeft gehad”, noemde weekblad Elsevier haar al eens, toen ze stopte als minister van volksgezondheid.

Schippers is vaak getipt als opvolger van premier Rutte, mocht die vertrekken naar Brussel of stoppen als lijsttrekker. In haar eigen partij ligt dat enigszins gevoelig. Er is al een kroonprins, fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Toch noemde VVD-prominent Gerrit Zalm het onlangs voorzichtig een optie dat Schippers de volgende premier zou kunnen zijn. Nog uitgesprokener was VVD-Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol onlangs in de Telegraaf: ‘Edith moet Rutte opvolgen’.

Ruttes vertrouweling

In 2015 stond Schippers één keer op het punt een gooi te doen naar het leiderschap. “Waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen zijn?”, zei ze. Maar Rutte wilde door, voor een derde termijn, en daarom trok Schippers zich terug. Na de verkiezingen in 2017 had Rutte haar graag opnieuw als minister in zijn kabinet gehad, maar daar bedankte Schippers voor. Het leidde tot speculaties of haar vertrek van het Binnenhof misschien iets te maken had met het onbereikbaar blijven van het premierschap.

Nu ze topvrouw van DSM Nederland wordt, lijkt de kans verkeken dat Schippers de komende jaren premier wordt. Dat kan alleen als ze eerst lijsttrekker wil worden, door haar partij gekozen wordt, op campagne gaat, de VVD weer de grootste partij laat worden, en een kabinetsformatie doorstaat. Ze zou daar haar functie bij DSM voortijdig voor moeten opgeven. Een minister kan nog gevraagd worden, een premier niet.

Vanwege haar politieke antenne was Edith Schippers jarenlang een vertrouweling van premier Rutte, waarbij ze hem soms hard weerwerk bood. Binnen de kabinetten Rutte-I en -II was Schippers veel meer dan alleen minister van gezondheid. De premier raadpleegde haar over allerlei andere onderwerpen. “Ik heb mensen nodig die mij ongezouten de waarheid zeggen”, omschreef hij Schippers bijzondere rol.