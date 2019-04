Ede wil grondwet afdrukken op Muur van Mussert

De Muur van Mussert is sinds vorig jaar een rijksmonument en moet een educatiecentrum over collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog worden. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet verbiedt discriminatie in welke vorm dan ook. In de Duitse grondwet omschrijft artikel 1 dat ‘de menselijke waardigheid onschendbaar is. Te respecteren en door alle middelen te beschermen.’

Lees verder na de advertentie

Het idee voor het vermelden van de grondwetstekst is afkomstig van oud-parlementariër Bas de Gaay Fortman (GroenLinks). De Gaay Fortman is betrokken bij de viering van het 175-jarig bestaan van de grondwet in 2023. Volgens hem is de muur bij uitstek een plek om naar de grondwet te verwijzen: “Een symbool voor alle volken die hun kracht zoeken in democratie en rechtstaat.”

Het is nog niet bekend wanneer het educatiecentrum bij de Muur van Mussert open gaat. De plannenmakers willen voorkomen dat de muur een extreemrechts bedevaartoord wordt.

Lees ook:

De Muur van Mussert laat een zwarte bladzijde in onze geschiedenis zien De Muur van Mussert in Lunteren trok zaterdag tijdens de Open Monumentendagen veel publiek. Alleen dit weekend was het beladen erfgoed van binnen en buiten te bekijken.