Econoom Menno Middeldorp: ‘Geluk is meer dan de hoogte van je salaris’

Optimisten wijzen graag naar de economie in Nederland, als onze motor die op volle toeren draait en zorgt voor goede vooruitzichten. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat elk kwartaal de stemming onder de mensen peilt. Is de economie terecht het stokpaardje van positief Nederland?

“Vanuit het perspectief van de consument of het individu is het logisch dat mensen de economie als een positief punt noemen”, zegt Menno Middeldorp, hoofd onderzoek Nederlandse economie bij Rabobank. “De meeste mensen hebben een baan, zien hun loon nu een beetje stijgen en de vooruitzichten zijn dat inkomens blijven groeien. Persoonlijke financiën zijn voor veel Nederlanders op dit moment dus reden voor optimisme.”

Maar economisch geluk heeft niet alleen met geld te maken, weet Middeldorp. “Het hebben van een baan levert naast inkomen nog meer op. Namelijk het gevoel dat je meedoet in de samenleving”, zegt de econoom. “Mensen worden er gelukkig van als ze ergens bij betrokken zijn, dat er in hun leven sprake is van interactie. Werk is in die zin een heel belangrijke factor.”

Beursval

Daarnaast zorgt werk voor minder ongelijkheid. “Het gevoel dat anderen profiteren en jij niet kan je heel pessimistisch stemmen. Door de hoogconjunctuur is de werkloosheid laag, en daarmee ook het idee dat er sprake is van gelijkheid.”

Zelf kijkt Middeldorp meer vanuit zijn vak naar de toekomst. “De aard van mijn werk zorgt ervoor dat je iets bewuster bent van de risico’s, denk ik. De huidige economische situatie kun je namelijk zowel positief als negatief benaderen”, zegt hij. “De economie blijft vooralsnog groeien, dat is het goede nieuws, er is sprake van hoogconjunctuur. Zolang de brexit meevalt en Donald Trump zijn handelsruzie vooral met China voert, blijft de economie ook lekker draaien.”

Alleen is er altijd een maar. Middeldorp: “Het lot van Nederland is dat we een klein en open land zijn, de groei die we hebben opgebouwd kan onderuit gaan bij een harde brexit, een handelsoorlog of een beursval in het buitenland.”

Dat laatste zou volgens Middeldorp ongelukkig uitkomen. “Hoewel veel mensen dus optimistisch zijn over de economie, stijgen de lonen minder hard dan je zou verwachten. Door krapte zou de loongroei in een stroomversnelling moeten komen. Dan is het extra jammer als een harde brexit daar doorheen knalt.”