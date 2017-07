Economische grootmacht Brazilië is terug bij af

Met haar handen wrijft Neucilene Tomaz langzaam over haar ronde buik. "Ik heb vandaag alleen nog maar wat koekjes gegeten. Dat is niet goed als je vijf maanden zwanger bent." De 33-jarige Neucilene zit in de wachtkamer van het Cras in São Paulo, het gemeentelijke centrum voor registratie van sociale bijstand. De alleenstaande moeder komt zich opnieuw inschrijven voor de Bolsa Família, de uitkering voor de allerarmste Braziliaanse families. "Ik heb al een dochter van vijftien, maar ik kan niet eens rijst op tafel zetten, want ik zit al een half jaar zonder werk."

Veel Brazilianen in extreme armoede moeten het doen met zo'n 20 euro per maand per gezinshoofd

Waar er tot drie jaar geleden een afname te zien was in het aantal mensen dat een uitkering nodig had, loopt dat aantal in rap tempo weer op door de aanhoudende economische crisis. In de afgelopen twee jaar vroegen bijna een miljoen Brazilianen de Bolsa Família weer aan. Op dit moment zijn bijna 14 miljoen gezinnen hiervan afhankelijk en zij krijgen gemiddeld zo'n vijftig euro per maand.

Lula da Silva "Na 2014 liep de werkgelegenheid in Brazilië drastisch terug", zegt econoom Luiz Scorzafave van de Universiteit van São Paulo. "Vooral laagopgeleiden in de dienstensector zijn zwaar getroffen, de nieuwe middenklasse die in het afgelopen decennium sterk groeide. Die groep blijkt heel kwetsbaar in tijden van economische neergang. De sociale ongelijkheid neemt weer toe." De sociale bijstand werd in 2003 geïntroduceerd door de socialistische president Lula da Silva. Het programma dat aan de allerarmsten een financieel steuntje in de rug biedt, wordt verstrekt wanneer kinderen zijn ingeënt en naar school gaan. Bolsa Família wordt internationaal geroemd als voorbeeld voor bestrijding van sociale ongelijkheid. Bijna twintig landen introduceerden soortgelijke programma's als in Brazilië. Maar de bestrijding van de Braziliaanse armoede is gestagneerd. De Wereldbank waarschuwde in een recente publicatie dat het aantal Brazilianen dat in armoede leeft dit jaar met tussen de 2,5 en 3,6 miljoen mensen zal toenemen. Die nieuwe armen wonen vooral in stedelijke gebieden. Veel Brazilianen in extreme armoede moeten het doen met zo'n 20 euro per maand per gezinshoofd. Hun aantal zal volgens de Wereldbank stijgen van 6,8 miljoen in 2015 naar 8,5 miljoen in 2017. Er is geen werk voor mij als schoonmaakster en alles wordt maar duurder Neucilene Tomaz

Voedselhulp "Hier zijn we altijd druk met nieuwe aanvragen voor de Bolsa Família", zegt Joelson da Silva Souza, coördinator bij het Cras waar de zwangere Neucilene haar inschrijving wil hernieuwen. "Het centrum is de plek waar nieuwkomers in de stad zich registreren. Ik merk de gestegen armoede vooral aan de vele aanvragen voor voedselhulp, de honger neemt toe." Daarnaast zag de coördinator het profiel van de aanvragers veranderen: "Meestal zijn het vrouwen die achter de uitkering aangaan, nu zien we ook steeds meer mannen die de beurs aanvragen als hoofd van de familie. Veel mannen hebben moeite om financiële hulp te vragen, dus dat geeft voor mij aan dat het water ze aan de lippen staat."

Stijging Gevreesd werd dat het nieuwe rechts-conservatieve kabinet van president Temer vorig jaar zou gaan snoeien in de beurs, maar de president wist hoe belangrijk het was om de armste bevolking gerust te stellen. Hij liet de hoogte van de Bolsa Família zelfs stijgen boven de inflatie. De zwangere Neucilene moet nog een paar maanden wachten totdat ze de beurs weer zal ontvangen. Tot die tijd haalt ze eind van de middag restjes eten op bij een restaurant in hartje São Paulo die ze met haar vijftienjarige dochter opeet in het kraakpand waar de twee wonen. "De crisis hakt er in, er is geen werk voor mij als schoonmaakster en alles wordt maar duurder", vertelt Neucilene terwijl ze richting huis loopt. "Ik hoop dat ik snel de beurs weer ontvang, zodat ik in ieder geval weer eten kan kopen."

