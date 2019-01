Economische groei eurozone vertraagt verder door brexit en gele hesjes

Het komende jaar zou de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst de rente weer gaan verhogen, omdat het opkoopprogramma voor obligaties is gestopt. Maar tegenvallende signalen over de economische ontwikkeling in de eurozone trekken dat in twijfel. De groei in de munt­-unie is eind vorig jaar hard afgeremd.

Lees verder na de advertentie

Onderzoeksbureau Markit liet vandaag weten dat de zogeheten inkoopmanagersindex in december flink is gedaald. Deze index geldt doorgaans als goede voorspeller voor de toekomstige economische groei, omdat die meet hoe inkopers bij bedrijven de komende maanden inschatten, en op basis daarvan bepalen wat er nodig is. De index kwam in december uit op 51,1 – nog altijd boven de grens van 50 waarboven sprake is van groei, maar flink lager dan de 52,7 die in november nog werd gemeten. Het is bovendien de laagste stand die in de afgelopen vier jaar is gemeten.

Het enige lichtpuntje is de industrie

“De economie in de eurozone is weer een versnelling lager gegaan eind 2018”, aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. Was er begin 2018 nog sprake van flinke groei, inmiddels gaat het bureau uit van een groeitempo van zo’n 0,15 procent op kwartaalbasis. Volgens Markit neemt de ordervoorraad bij bedrijven af, doordat er minder nieuwe vraag is dan er aan productie wordt gedraaid.

Hamstergedrag Vooral Frankrijk versterkt het negatieve sentiment, doordat het land werd ontregeld door de vele protesten van de zogeheten ‘gele hesjes’. De inkoopmanagersindex voor het land kwam uit op 48,7, wat erop duidt dat er inmiddels sprake is van economische krimp. Maar ook Duitsland noteerde zijn laagste stand in 5,5 jaar (51,6) en Italië zit precies op de grens van groei en krimp (50). Aan de andere kant van het Kanaal is de situatie niet veel beter. Vanwege de onzekerheid rond de aanstaande brexit is de economische groei in het Verenigd Koninkrijk vertraagd tot ongeveer 0,1 procent. Het enige lichtpuntje is de industrie, die profiteert van het hamstergedrag van bedrijven die zich voorbereiden op een chaotische brexit. Vandaag werd eveneens bekend dat de inflatie in de eurozone weer wat is gezakt. In november noteerde statistiekbureau Eurostat nog een geldontwaarding van 1,9 procent, in december lag het percentage op 1,6. Een lagere inflatie is een teken van economische vertraging, hoewel de val grotendeels werd veroorzaakt door de snel gedaalde olieprijzen, en in het kielzog daarvan ook de prijzen voor energie. De ECB mikt doorgaans op een inflatie die vlak onder de 2 procent ligt. Maar de monetaire autoriteit kijkt daarvoor het liefst naar de zogeheten kerninflatie, waar volatiele prijzen voor energie, alcohol, voedsel en tabak zijn uitgehaald. Die kerninflatie ligt op slechts 1 procent.

Lees ook: