Economie groeit stevig door met de bouwsector als absolute uitschieter

De Nederlandse economie blijft gestaag doorgroeien. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de groei van het bruto binnenlands product uit op 0,5 procent, evenveel als in het vierde kwartaal van 2018. Vooral investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines zorgden voor de aanhoudende groei, maar ook consumenten voerden hun bestedingen verder op, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag in een eerste raming.

Gemeten vanaf het eerste kwartaal van 2018 kwam de groei uit op 1,7 procent, en daarmee presteert de Nederlandse economie nog altijd boven de groei die het Centraal Planbureau op lange termijn als haalbaar ziet (zo’n 1,5 procent). De groei valt zelfs nog hoger uit als wordt gecorrigeerd voor het feit dat het eerste kwartaal van dit jaar een werkdag minder telt dan hetzelfde kwartaal in 2018. De groei zou 1,9 procent bedragen als hiervoor gecorrigeerd wordt.

De werkloosheid daalt wel minder snel dan in het laatste kwartaal van 2018. Toen liep het aantal werklozen terug met 18.000, het afgelopen kwartaal kwam dat uit op 14.000. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat per saldo meer mensen de arbeidsmarkt, waarin zowel werklozen als werkenden worden meegerekend, betreden dan verlaten. Pas als mensen actief zoeken naar werk en direct beschikbaar zijn tellen zij mee in de werkloosheidscijfers. Het aantal langdurig werklozen, die al langer dan een jaar naar werk zoeken, daalt volgens het CBS snel, met 28.000 afgelopen kwartaal. In totaal zijn er nog 108.000 langdurig werklozen.

De aanhoudende groei zorgt voor alsmaar verder oplopende spanningen op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures blijft verder stijgen terwijl de werkloosheid terugloopt. Inmiddels staan er 277.000 vacatures open, terwijl het aantal werklozen is gedaald tot 316.000. Er staan dus zo’n 88 vacatures open voor elke 100 werklozen en dat is meer dan in de periode net voorafgaand aan de economische crisis die in 2008 uitbrak. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg loopt het aantal vacatures steeds verder op.

Consumenten besteedden 0,7 procent meer dan een jaar geleden, en daarmee is dit het twintigste kwartaal op rij waarin de bestedingen groeien, meldt het CBS. Toch lijkt de vaart er een beetje uit, want in het vorige kwartaal lag de groei nog op 2 procent. Deels wordt dat verklaard door de relatief warme weersomstandigheden, waardoor consumenten minder kwijt waren aan gasverbruik. Ook werd er minder besteed aan auto’s, terwijl de bestedingen aan woninginrichting, elektrische apparaten en diensten groeiden.

Volgens het CBS zijn het vooral de investeringen die de economische groei aanjagen, en dat wordt op zijn beurt weer verklaard door de hoge bezettingsgraad in de industrie. Ondernemers breiden daarom uit en investeren in machines en gebouwen. Het vertrouwen van ondernemers ligt nog altijd flink boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, maar is wel gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Handelssaldo

Gemeten naar sectoren is de bouwnijverheid de absolute uitschieter waar het gaat om groei. In het eerste kwartaal lag de productie liefst 8,7 procent hoger dan een jaar eerder. De sector profiteert van de investeringen door bedrijven, en de aanhoudende vraag naar nieuwe woningen. Dat is ook terug te zien in de verhuur en handel in onroerend goed, die eveneens stevig pluste (+2,5 procent). Ook de zakelijke dienstverlening (+3,6 procent) zit flink in de lift.

Opvallend genoeg droeg het handelssaldo dit kwartaal negatief bij aan de groei. De invoer (+1,6 procent) groeide harder dan de export (+1,1 procent), waardoor de bijdrage per saldo negatief was. De groei van de export ligt op het laagste niveau in drie jaar, en is alleen nog positief doordat er meer goederen door Nederland passeerden. Deze zogeheten wederuitvoer maskeert dat de export van in Nederland gemaakte producten juist is gekrompen in de eerste drie maanden van dit jaar.