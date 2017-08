Echtpaar uit Haaksbergen geen verdachte in onderzoek naar vermiste Joey

De Turkse politie houdt er rekening mee dat de vermiste Joey Hoffmann (21) slachtoffer is geworden van een misdrijf. De Nederlandse politie heeft het echtpaar gesproken, maar onderzoekt op dit moment alleen of uit te sluiten valt dat er een misdrijf is gepleegd op Nederlands grondgebied. Dit omdat de politie niet de bevoegdheid heeft buitenlandse onderzoeken te leiden.

De 21-jarige Joey Hoffmann reisde begin juli per auto naar de stad Silifke, in het zuidoosten van Turkije, met Bjorn (34) en Derya Breukers (26). Het echtpaar wilde daar hun geluk gaan beproeven. Hoffmann ging mee om het stel te helpen bij de bouw van een huis.

Hoffmann zou tussen 8 en 10 juli terugkeren naar Nederland vanwege heimwee, maar kwam daar nooit aan. Zijn familie maakt zich ernstige zorgen en heeft hem sinds 9 juli als vermist opgegeven.

Ziekenhuis

Een dag na de vermeende verdwijning van de Haaksbergenaar werd Bjorn Breukers met zware verwondingen opgenomen in een Turks ziekenhuis, meldde RTL Nieuws op basis van inzage in documenten van het ziekenhuis in kwestie. Breukers zou de intensive care tegen advies van de artsen in een dag later hebben verlaten.

Twee weken later verdwenen op 29 juli ook Bjorn en Derya Breukers, maar afgelopen dinsdag doken zij weer op bij de Nederlandse ambassade in Ankara, waarna zij contact hebben gehad met zowel de Turkse als de Nederlandse politie. De Nederlandse politie zocht telefonisch contact met de twee, waarna een ontmoeting met een liaison plaatsvond. Over wat tijdens die ontmoeting is besproken, geeft de politie geen informatie.

Het duo zou volgens RTL Nieuws inmiddels terug zijn in Silifke, waar de twee een verklaring afleggen op het politiebureau. Over de locatie van Bjorn en Derya Breukers stelt de Nederlandse politie via een verklaring dat zij 'vrij zijn om te gaan en staan waar zij willen aangezien beide personen geen verdachten zijn in het onderzoek.'